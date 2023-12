Po generální opravě se vrátil ke svým čtenářům bibliobus Knihovny města Plzně. Rozsáhlý servis, který probíhal od 1. srpna 2023, se týkal se zejména technických částí, motoru a karoserie. Změnila se ale i podoba autobusu – místo dosavadní žluté nově brázdí plzeňské ulice ve světle modré barvě knihovního loga.

Po generální opravě se vrátil ke svým čtenářům bibliobus Knihovny města Plzně. | Foto: se svolením Knihovny města Plzně

Autobus Crossway sloužil jako pojízdná knihovna od roku 2007 a pro zajištění této unikátní služby na další léta už byla jeho generální oprava nezbytná. Na opravu, která probíhala od 1. srpna 2023, poskytl zřizovatel knihovny město Plzeň částku 2,8 milionu korun. „Velmi mě těší, že bibliobus opět jezdí v plzeňských ulicích. Je to vyhledávaná služba a v České republice výjimečná, poskytuje ji jen město Plzeň a Praha. Nabízí stejné služby jako kamenná knihovna a jeho velkou výhodou je právě to, že dojede až za čtenáři,“ sdělila Eliška Bartáková, radní pro oblast kultury a památkové péče. Rozsáhlý servis provedla firma Auto Helus a týkal se především technických částí. Byla provedena generální repase motoru, podvozku a převodovky, kompletní renovace karoserie a nainstalována například nová spojka, tlumiče nebo couvací kamera. Kromě technických úprav došlo také k drobným vylepšením interiéru, topení a zavedení klimatizace v přední části vozidla. Hůře mobilní návštěvníci jistě ocení funkci schodišťové plošiny, která jim za knihami umožní snadný a bezpečný přístup.

Posádku bibliobusu tvoří řidič a knihovnice, kteří vyjíždějí od pondělí do čtvrtka. Pátek se věnuje údržbě vozu a knižního fondu. Knihovna na kolech obsluhuje devět zastávek od Bručné přes Bukovec po Zátiší. Na jednotlivých stanovištích zastavuje vždy v určeném čase na různě dlouhou dobu, podle situace a zájmu v dané lokalitě. Bibliobus poutá pozornost, ale hlavně poskytuje nadstandardní službu, kdy knihy a další dokumenty dopravuje přímo ke svým uživatelům. „Mnozí z pravidelných návštěvníků, zejména ti starší, k němu mají velmi osobní vztah,“ říká Helena Šlesingerová, ředitelka Knihovny města Plzně. „Možnost knižní výpůjčky na dosah ruky oceňují maminky s kočárky stejně jako hůře mobilní uživatelé. Jedno ze stanovišť například obsluhuje přímo dům s pečovatelskou službou,“ dodává. Pojízdná knihovna na své cestě za čtenáři ujede za týden 100 km a zajímavostí je, že jeho uživatele tvoří ze 79 % ženy.

Historie plzeňských bibliobusů se píše už od roku 1954, kdy z tehdejší Krajské lidové knihovny v Plzni začaly vyjíždět dva autobusy do pohraničních obcí. Čtenářům nepůjčovaly jen literaturu, ale také promítaly ve večerních hodinách filmy a dokonce obyvatelům nejmenších obcí obstarávaly a vozily různé spotřební zboží. Jak se rozrůstala síť obecních knihoven, bibliobusy postupně ztrácely svou funkci a na konci 50. let zanikly. Nová kapitola pojízdné knihovny se datuje od roku 1996, kdy jako náhrada za zrušené malé půjčovny poprvé vyjel bílý bibliobus přestavěný z linkové Karosy. Poskytoval i výpomoc na velkých plzeňských sídlištích, kde obvodní knihovny nestačily pokrývat čtenářské požadavky. Když po deseti letech dosloužil, nahradil ho v 2007 model Irisbus Crossway, který ve známé žluté barvě jezdil za svými čtenáři až do léta 2023.