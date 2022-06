Projekt Run and Help je pro všechny, kteří se rádi hýbou, a není jim lhostejný osud druhých. Každoročně jde o tisíce nadšenců, škol i firem, kteří se drobným finančním obnosem ve formě startovného rozhodnou podpořit své handicapované kamarády, spolužáky nebo kolegy. Pro ty, kteří nikoho takového ve svém okolí nemají, letos vybralo Konto Bariéry Dášu. Sedmnáctiletou dívku připravila rakovina o levou nohu, ale už ne o její plány. Moc ráda by třeba zase jezdila na bruslích. Z výtěžku jí proto nadace přispěje na bionickou

Na pomoc handicapovaným dětem bude dražit rukavici Sereny Williams

Charitativní běhy pod hlavičkou Konta Bariéry se budou konat až do konce června po celé České republice a registrovat se můžete na www.runandhelp.cz. Patronát nad nimi převzala tenistka a moderátorka Andrea Sestini Hlaváčková. „Konto Bariéry je pro mě respektovanou charitativní organizací, nabídka stát se ambasadorkou projektu Run and Help mě proto mile překvapila. Můžu pomáhat ve spojení s pohybem a moc se na to těším,“ říká stříbrná olympijská medailistka z Londýna a dvojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře. Tenis si zahrála i v novém charitativním spotu nadace, ve kterém uteče pomáhat Dáše uprostřed tréninku na kurtu.

Každý z účastníků Run and Help si může projekt upravit na míru – vybrat si místo, čas, sportovní aktivitu i výši startovného, která se rovná výši příspěvku na pomoc konkrétnímu člověku s postižením. A nakonec i toho, kdo pomoc potřebuje. Třeba spolužák ze školy, kolega z kanceláře. „Sedm dosavadních ročníků Run and Help vyneslo přes sedm milionů korun a pomohlo téměř 140 handicapovaným. Věřím, že osmý ročník, po dvou letech konečně bez protiepidemických opatření, bude minimálně stejně úspěšný, jako ty předchozí ” dodává ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků.