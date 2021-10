Benátská noc měla štěstí na krásné počasí, návštěvníci si také pochvalovali skvělý cattering. Na závěr si pak sedli k ohni, kde se hrálo na kytary a zpívalo se až do ranních hodin. Moc se těšíme na další ročník, který je plánovaný na 10. září 2022.

Ve Lhotě u Dobřan se 18. září konal čtvrtý ročník multižánrového festivalu Benátská noc – zpátky do Lhoty. Na něj si našly cestu na čtyři stovky lidí. Pojďme se za touto akcí ohlédnout.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.