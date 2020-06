Beach Service club z.s. již nyní po 2 měsících karantény naplno trénuje v plzeňském areálu Plzeň - TJ Sokol Letná.

Beachvolejbalový klub je opět v provozu. | Foto: archiv Beach Service

Volejbalový klub, který je určen pro děti i dospělé, od června rozjede pro zájemce pravidelné tréninky a zároveň nabízí možnost letních příměstských táborů. Beachvolejbalový kemp se bude konat ve dvou pětidenních termínech v červenci a to 13. a 27. a dále v srpnu od 17. Kemp je určen pro hráče od 6-22 let. V první den kempu budou hráči rozděleni do tréninkových skupin dle věku, zkušeností, herní a technické úrovně. Každou skupinu povede zkušený trenér. Program se bude skládat z několika sportovních bloků během dne, které budou proloženy pauzami na oběd a svačiny. Navíc klub nabízí ve stejně termíny i Večerní týdenní kempy OPEN pro dospělé, každý den od 17:00 do 18:30. Se začátkem turnajů se do budoucna také počítá. Více informací lze získat na stránkách klubu: https://www.beachservice.cz/beachservice-club