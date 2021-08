V Polanově síni Knihovny města Plzně proběhl 21. července příjemný večer s Miroslavou Kuntzmannovou. Jednalo se o 1. díl z cyklu Kuchařky, v rámci kterého se konala prezentace dosud vydaných kuchařských knih, doplněná poutavým vyprávěním spojeným s autogramiádou. Sympatická autorka tří desítek různých kuchařek je široké veřejnosti známá také z řady rozhlasových a televizních pořadů.

Autorka kuchařek besedovala v Polanově síni. | Foto: archiv

Říká se, že správná hospodyňka i pro pírko přes plot skočí. Autorka kuchařských knih Miroslava Kuntzmannová zase kvůli kvalitním receptům sjezdila kromě Čech i několik evropských zemí. Jejím cílem bylo mimo jiné představit pokrmy, které se vařily v různých státech za Rakouska-Uherska. „Bylo to náročné. Materiály na knihu „S trochou nostalgie aneb jak se vařilo a jedlo za císaře pána“, kde jsou dokonce recepty sedmi kuchyní tehdejšího mocnářství, jsem sbírala šest let, ale stálo to za to. Řada receptů nebyla nikdy předtím publikována. Získala jsem je od kuchařů v restauracích i od lidí, kteří je třeba měli od svých předků,“ prozrazuje paní Kuntzmannová.