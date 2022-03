Unikátní prodej masa je k vidění ve Chválenicích na jižním Plzeňsku. Prodej masa z faremního automatu nabízí zákazníkům sortiment 24 hodin denně a to sedm dní v týdnu.

Automat na maso ve Chválenicích | Foto: Jindřich Terč

Maso na steaky, k omáčkám či na pečení a do budoucna i další farmářské produkty. To vše si nachází cestu k zákazníkovi touto netradiční a inovativní formou. Zajímavým faktem je i to, že maso v automatu nadále zraje a a k vám se tak dostává v nejlepší možné formě. Myšlenka vzniku tohoto projektu je podpora regionálních a kvalitních farmářských produktů.