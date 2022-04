Podle Daniely Hölzelové z Ministerstva obrany zájem ředitelů škol o POKOSv poslední době výrazně narostl: „Lidé samozřejmě vnímají, co se kolem nich děje, a proto se o roli občanů při obraně státu či během krizových situací živě zajímají. To jsou samozřejmě ale jen některé ze stěžejních témat POKOSu. Cílem projektu je současně nenásilnou formou mladé lidi naučit základy přežití či poskytnutí první pomoci,“ zdůraznila. POKOS na Plzeňsku podpořilo pěkné jarní počasí, program se tak mohl odehrávat během obou dnů na školní zahradě. Pro děti bylo zajímavé povídání, praktické zkoušení i sledování napínavých ukázek na čerstvém vzduchu velmi motivující. „Naše děti jsou prostě nadšené. U kluků mě to tolik nepřekvapuje, ale ony i ty věčně znuděné puberťačky se s radostí zapojují, to je tedy úspěch!“ shrnula program ředitelka školyv Chotěšově Jaroslava Studničková.

Potřebu orientovat se v dnešním světě a umět reagovat na bezpečnostní hrozby výrazně vnímají jak učitelé, tak i sami žáci: „Z mého pohledu by bylo dobré, kdyby sebranná výuka opět zavedla do osnov – aby to celé bylo systematičtější,“ svěřila se jedna z učitelek. Přála by si také, aby se děti naučily samostatnosti a nespoléhaly se ve všem na pomoc rodičů. „A také by je to mohlo vést k tomu, aby měly lepší fyzičkua s tím i schopnost ubránit se – třeba během rvačky,“ podotkla.

Více vojenských témat ve výuce by uvítaly i děti, které možnost vidět armádu zblízka, vždy vítají: „Je to nejlepší program, co jsme tu na škole měli,“ nechal se slyšet Michal, jeden z žáků osmé třídy.