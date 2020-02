Přednáška „českého Indiana Jonese“ a průvodce Peru a Amazonií Martina Pávka s projekcí fotografií o indiánských etnikách Amazonie, zachycuje způsob života a zvyky několika největších domorodých kmenů Peruánské Amazonie, tradice šamanismu a mytologii indiánských etnik v dnešní době.

Amazonie - indiánský život v džungli. | Foto: Adéla Honomichlová

Podíváme se mezi indiány, jaké je to s nimi žít, jako jeden z nich. Jaký je návrat k přirozenému životu v pralese bez luxusu a západních vymožeností. Vydáme se s indiány na lov do divoké džungle, na lov indiánských snů, ale i odvahy a vlastního strachu z přežití. Podíváme se, na soužití s druhým největším kmenem bojovníků Agvaruna. Jsou stále obávanými lovci lebek, nebo mírumilovní indiáni? Představíme vám projekt indiánského dětského domova a život v indiánské vesnici autentickým pohledem dobrovolníka. Ponoříme se také do bohaté Amazonská fauny i flory. Navštívíme zónu s velkým výskytem zvířat a nahlédneme do zajímavého života několika hlavních druhů. Procestujeme největší krásy rozdílných biotopů horské a nížinné amazonské džungle.