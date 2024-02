Novou inscenaci O štěstí a naštěstí připravilo plzeňské Divadlo Alfa. Slavnostní večerní premiéra se odehraje v pátek 1. března, novou hru bude možné zhlédnout také v rámci sobotních odpoledních představení, a to 2. a 9. března od 15 hodin.

Plzeňské Divadlo Alfa připravilo novou inscenaci O štěstí a naštěstí. | Foto: Václav Čtvrtník

Tvůrci tentokrát zpracovali prastarý příběh o tom, že bychom se neměli vymlouvat na minulost a trpně čekat nebo se trápit tím, co přinese budoucnost, ale měli bychom každý den prožívat naplno a pracovat na tom, aby nám bylo dobře. Autorkou textu je dramaturgyně Petra Kosová a režisérem umělecký šéf divadla Tomsa Legierski.

Inspirací byla původní lidová pohádka, která se prolíná mnoha kulturami. Objevuje se i v odkazech asijských a indiánských mýtů a zabývá se otázkou, kterou lidé zkoumají po tisíciletí: Jak je to v našich životech se štěstím a neštěstím? „Náš příběh vypráví parta herců, kteří se vydali vstříc existenčně nejistému dobrodružství kočovných loutkářů. A protože mají zrovna pocit, že se jim moc nedaří, brblají a brblají a žehrají na to, že nemají štěstí. A to je ta správná chvíle pro vyprávění příběhu o jedné vesnici, v níž žil moudrý děda se svým vnukem,“ uvedla autorka Petra Kosová.

Pohádka O štěstí a neštěstí je určená dětem od 5 let, 1. a 2. třídám ZŠ a také rodinám s dětmi. „Příběh sám o sobě je zábavný a jednoduchý, aby mu děti dobře porozuměly. Je ale také plný nečekaných a překvapivých zvratů a podprahově nese několik poselství: Prožívej každý den naplno a nezoufej si, protože nic netrvá věčně. Nikdy nevíš, co ti další dny přinesou – štěstí, nebo neštěstí? Kdo ví…,“ řekl režisér Tomsa Legierski.

Autorem výpravy inscenace je hostující Karel Czech, krásné vyřezávané loutky typu manekýn budou vodit herci Robert Kroupar, Lenka Lupínková, Radka Mašková, Martin Sádlo Bartůšek a také Kristýna Břeská, která s Alfou spolupracuje poprvé. V inscenaci účinkuje i Matěj Siegel. Novou tváří v tvůrčím týmu je autor hudby, plzeňský skladatel a pedagog Jan Ženíšek. Texty písní napsala herečka Blanka Josephová-Luňáková.

Nová hra je pro Alfu předposlední premiérou aktuální sezony 2023/24. Tou poslední bude adaptace ukrajinské lidové pohádky O Maričce, která všechno vyzvonila. Slavnostní večerní premiéra se odehraje 31. května. Původně ji měl režírovat ukrajinský tvůrce, který se ale nečekaně musel vrátit na Ukrajinu. Pro mimořádně velký zájem škol se Alfa rozhodla pohádku realizovat, byť v posunutém termínu.

Do konce sezony se plzeňské divadlo naopak rozloučí se třemi inscenacemi ze svého repertoáru, které čeká derniéra. V dubnu boudou mít diváci poslední příležitost vidět představení Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! pro nejmladší děti od dvou let a také Pohádky z Ošemetna. V květnu se odehraje derniéra příběhu O třech synech.