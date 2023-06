Na ÚMO Plzeň 4 – Doubravka proběhla první část výstavy „Svět umění“, na které se svojí tvorbou prezentovali absolventi I. a II. stupně výtvarného oboru ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň za školní rok 2022/2023. ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, patří do ve světě unikátního systému uměleckého vzdělávání talentovaných dětí, kde mohou rozvíjet své nadání ve státem podporované a garantované instituci.

Zleva místostarosta ÚMO Plzeň 4 Zdeněk Mádr, ředitel ZUŠ Bedřicha Smetany Jan Kotrč, absolventky Kateřina Černá a Štěpánka Váchová, pedagožky výtvarného oboru Helena Vendová a Alexandra Jíšová, absolventi Matěj Breu a Ondřej Šarlinger. | Foto: Eva Hubatová

Obrázek z výstavy s názvem Zrcadlení, jehož autorem je Matěj Breu.Zdroj: Eva HubatováZájemci o umělecké vyjádření pomocí výtvarného umění navštěvují tuto školu od dětského věku a mohou pokračovat ve studiu až do dospělosti. Žáci zde absolvují studium I. stupně ve 14 letech a poté studium 2. stupně do 18 let. Cílem je seznámit děti s mnoha aspekty volné i užité tvorby a otevřít jim tak co nejvíce možností pro jejich tvorbu nebo další výtvarné studium a profesionální dráhu. Obě pedagožky výtvarného oboru Helena Vendová a Alexandra Jíšová se snaží vytvořit žákům během studia dobré podmínky pro rozvoj jejich kreativity a samostatného myšlení. Podporují jejich zájem o kulturu a „svět umění“.

Na výstavě představili žáci práce vztahující se k umění především výtvarnému, kresby, malby, návrhy architektury a práce, které vznikly jako příprava na jejich další umělecké studium, pro přípravu zkoušek na střední a vysoké umělecké školy. Výstava druhé skupiny absolventů proběhne také na ÚMO Plzeň 4 – Doubravka od září do října.