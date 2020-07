Oslava 125. výročí od založení hasičského sboru v Chotiné se uskutečnila v sobotu 4. července na louce za hrází bývalého velkého rybníka.

Soutěže hasičských sborů i z okolních obcí, velké stany sloužící též jako ochrana před prudkým sluncem, občerstvení pro dospělé i děti, hudba a nafukovací hrad pro děti do 10 let - to vše po celou dobu akce přispívalo k pohodové atmosféře. A hned druhý den večer na venkovním hřišti za kulturním domem hasiči vzorně zorganizovali pouťovou taneční zábavu.