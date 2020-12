Koronavirová krize tvrdě zasáhla malé soukromníky, řada z nich byla nucena bojovat doslova o přežití. Například jeden klatovský majitel restaurace musel dělat řidiče, další šel prodávat do supermarketu, aby přežili složité období. To velké firmy na tom byly lépe. Žádná z nich v Plzeňském kraji nemusela sáhnout k výraznějšímu propouštění, některé dokonce hledaly nové zaměstnance.

Analytik trhu práce Tomáš Moravec z Úřadu práce Plzeň Deníku řekl, že co se týče nezaměstnanosti, nijak zásadně se koronavirové období v Plzeňském kraji neprojevilo. „Žádná velká firma nepropouštěla větší množství zaměstnanců z důvodu situace ohledně koronaviru. Osobně nevím ani o žádné firmě, která by z těchto důvodů skončila, ale samozřejmě ony nemají povinnost nám to hlásit. Nám jsou firmy povinny hlásit záměr hromadného propouštění,“ uvedl Moravec. Doplnil, že ve struktuře volných míst nejsou zaznamenány rozdíly oproti loňskému roku. Firmy, které hledaly zaměstnance vloni v listopadu, hledají i letos. V tom se nic nezměnilo.