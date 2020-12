Uzavření trvalo dlouho, a tak mu nezbylo, než přemýšlet, jak vydělat peníze jinak. Řeč je o Jaroslavu Peksovi z Bolešin, který začal kvůli současné situaci jezdit s food truckem. A zřejmě u toho i zůstane.

Dvakrát během jednoho roku přišel o příjmy nejen kvůli uzavření občerstvení, ale také nemohl pořádat kulturní akce. „Hledal jsem tak jinou cestu, jak si vydělat. Bylo to už dlouhé a nebyl vidět konec,“ řekl Peksa s tím, že pojištění a další náklady musí platit stále, a tak je potřeba se otáčet, aby na vše měl. Naštěstí ho prý z jarního výpadku vytáhlo léto, kdy mohl vše provozovat. „Teď musíme nějak přežít,“ poznamenal.

Z KONCERTŮ VYJEL NA NÁMĚSTÍ

Rozhodl se tak svůj food truck začít využívat i jinak než jen na koncertech. Vidět ho zatím můžete v Bolešinech, v Přešticích a plánuje i výjezdy do Klatov, kde hledá místo. „Původně jsem přívěs koupil, že s ním budeme jezdit na festivaly, koncerty, ale nakonec to bylo časově náročné a neměl jsem lidi. Tak jsem si ho nechal jen na své akce plus nějaké cateringy, svatby a teď se vlastně nabízelo začít s ním takhle jezdit. Je to možnost alespoň něco vydělat,“ sdělil Peksa.

Na nezájem zákazníků si během cest nemůže stěžovat. „Lidé přicházejí a hlavně se pak i další týden vracejí, což mě těší. Snad už se začnou po rozvolnění také vracet více do měst a bude ještě větší zájem,“ přeje si prodejce.

V nabídce má většinou hamburgery a tortilly, ale v Bolešinech udělal i výjimku a prodával zabijačkové pochoutky. Zájem o ně byl takový, že po necelé půlhodině se po nich jen zaprášilo.

Jelikož se bolešinskému podnikateli záměr slibně rozjíždí, počítá s tím, že by u jízd s food truckem zůstal i nadále.