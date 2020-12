„Byla to v podstatě jediná destinace, kde jste nemuseli absolvovat testy při cestě tam ani zpět. Už je ale zase vše jinak, tento týden bylo rozhodnuto, že platí povinnost před vstupem na území ČR pomocí příjezdového formuláře informovat hygienu a do pěti dnů se na vlastní náklady podrobit PCR testu. Levný test ze zahraničí se neuznává, musíte absolvovat drahý u nás,“ posteskl si cestovatel s tím, že navíc hrozí karanténa, což je problém poměrně zásadní. Zvažují proto, zda vůbec odletí. Podobných lidí, kteří by cestovali, ale nemohou, a nebo nechtějí investovat do zájezdu, u něhož není vůbec jasné, zda se bude konat, je mnohem více. Pociťují to citelně i cestovní kanceláře a agentury v Plzeňském kraji.

Zdroj: Deník

„Oblíbené adventní zájezdy se nekonají, prodej zimních zájezdů je téměř nulový. Co se týče lyžování v prosinci a lednu, tak lidé spíše ruší to, co bylo objednáno, než aby nakupovali. O další měsíce je zájem minimální, protože nikdo neví, co bude. Na léto se lidé poptávají, ale moc nekupují, vyčkávají. Denně se prodává osm deset smluv, vloni to bylo čtyřicet,“ zbilancoval aktuální dění spolumajitel CK Inex Plzeň Roman Prach. „Vše je špatné, zájem o cestování od října do prosince se rovná nule. Lidé mají strach, navíc téměř všude jsou potřeba testy. Egypt, na podzim velmi oblíbená destinace, byl až dosud zavřený,“ přidal se i majitel klatovské cestovní agentury Miloslav Jarošík. Dodal, že až v posledních dnech začali lidé uplatňovat poukazy, které mají vystaveny za nerealizované zájezdy za poslední rok. Většina z nich volí stejnou destinaci, jakou již měli vybranou, jen zájezd posunou z letoška na příští rok. Pomohlo k tomu i to, že některé cestovní kanceláře přišly s novinkou, že když si objednáte zájezd do konce letošního roku, můžete třicet dní před odletem odstoupit od smlouvy a oni vám vrátí všechny peníze. Na to lidé slyší. Jeho agentuře to ale situaci příliš neulehčuje. „Vezměte si, že vloni si u nás někdo objednal zájezd. Ten se letos neuskutečnil a byl přeložen na příští rok. Takže já s tím zájezdem budu pracovat dva roky, stojí mě to spoustu práce, a peníze přitom dostanu až v případě, že se ten zájezd skutečně bude konat,“ vysvětlil Jarošík.

Jediné, o co je v současné době podle Pracha zájem, jsou exotické zájezdy na nejbližší období. „Pokud lidé někam chtějí, musejí se rychleji rozhodovat, protože výrazně ubylo letů. Dříve létalo třeba do Dubaje pět, šest spojů denně, dnes tam letí Emirates třikrát za týden, jinak nic,“ uvedl Prach s tím, že nejvíc se nyní létá do Dominikánské republiky, na Zanzibar, Maledivy, Kubu či do Kataru. Například Mauricius je zavřený, Seychely též. „Zmizela exotika za levné peníze. Výrazně se zvýšila cena letenek a navíc si musíte zaplatit testy,“ připomněl spolumajitel plzeňské CK.

Zájem je ale i o mnohem levnější cestování. „Lidé se poptávají po ozdravných a po lázeňských pobytech, které pořádáme nejen v České republice, ale i na Slovensku či Maďarsku, tedy v zemích, kde jsou tyto služby na velmi vysoké úrovni. Dále je poptávka po krátkodobých poznávacích zájezdech,“ informovala Miroslava Foltýnová, majitelka cestovní kanceláře BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ z Horšovského Týna, která má pobočky v Plzni a Klatovech.