Vrch Petřín

Pražský Petřín je pro romantický výlet jako stvořený. Už neodmyslitelně patří ke koloritu Prahy. Můžete vystoupat na zdejší rozhlednu a kochat se nádhernými panoramaty královského města. Jako na dlani odtud budete mít Pražský hrad, Malou Stranu, Staré Město nebo Karlův most. Hustá síť chodníků a pěšinek křižujících zelené svahy Petřína ožívá především na jaře, kdy záplava bílých květů zdejších ovocných stromů promění tuto část metropole v jedno z nejromantičtějších míst. Milovníky květin jistě potěší také Růžový sad na temeni kopce či snad ještě krásnější trvalková zahrada Květnice. Těžko uvěřit, že se právě nacházíte v srdci milionové metropole, a ne v některé z botanických zahrad.

Adršpašsko-teplické skály

Skalní město na severovýchodě Čech nabízí spoustu romantických zákoutí. Přestože v posledních letech je v obležení turistů, najdete zde i klidná místa, kde se můžete kochat tím, co příroda vytvořila. Musíte se ale vypravit hlouběji do skal. Romantická je plavba na pramicích, ale tady jde opravdu o masovou turistiku. Pokud půjdete dále, uchvátí vás třeba vodopády U Chrámového náměstí nebo V Anenském údolí. A nezapomeňte navštívit skalní masiv nazvaný výstižně Milenci. Tento nejvyšší skalní útvar v Adršpašských skalách sahá do výšky zhruba sto metrů, a když se na něj zadíváte ze správného úhlu a pozorně, opravdu vám připomene milence.

V Česku existují místa, kde stres léčí pivem a tatarákem

Zámek Hluboká nad Vltavou

Chcete vidět zámek jako z pohádky? Zajeďte do Hluboké nad Vltavou! Však se zde také nejedna pohádka natáčela. Při prohlídce reprezentačních pokojů i soukromých apartmánů knížecího rodu Schwarzenbergů, jimž zámek kdysi patřil, se můžete vcítit do luxusu, v němž si tehdy šlechta žila. Zavítat ale můžete také do kuchyně, kde se pro panstvo připravovaly vybrané pochoutky, nebo do hostinských pokojů. A rozhodně si nenechejte ujít procházku v rozlehlém zámeckém parku s fontánami, kašnami a loveckým zámečkem.

Rešovské vodopády

Romantické místo uprostřed krásné přírody najdete v podhůří Nízkého Jeseníku. Říčka Huntava vytvořila na svém toku hlubokou skalní soutěsku s vodopády a kaskádami. Nejvyšší vodopád měří 10 metrů. Turistická trasa provádí pěší návštěvníky nejkrásnějšími partiemi údolí a skalního kaňonu pomocí dřevěných mostů, lávek a schodů s vyhlídkami na nejpozoruhodnější partie. Rešovské vodopády najdete mezi Rýmařovem a Uničovem. Jen kousek odtud stojí hrad Sovinec, kde se v sezoně pravidelně konají různé akce, jako vystoupení šermířských skupin, divadelních souborů nebo ukázky tradičních řemesel.

OBRAZEM: Zabrat dá i zkušeným pivařům. Beskydská pivní stezka otevírá

Děvičky (Dívčí Hrady)

V romantické krajině Pálavy na jižní Moravě, na dohled od Novomlýnských nádrží, se na vysokém ostrohu vypíná zřícenina hradu Děvičky, neboli Dívčí Hrady. Pokud obětujete trochu námahy při výstupu, budete mít celý úrodný kraj jako na dlani. Název hradu podle pověsti pochází od tří zkamenělých dívek, které dnes stojí jako tři skalní útesy před hradem. V jedné z pověstí to byla tatarská princezna a její družky, v jiné tři dcery pána hradu Arnulfa, které chtěl zneuctít ďábelský Trabaccio, v jiné opět tři neposlušné zámecké dcery zakleté svou matkou. Za tichých nocí se prý od těchto kamenů ozývá nářek. Jen asi kilometr a půl odtud najdete nejvyšší vrchol Pálavských vrchů – Děvín, odkud jsou úžasné rozhledy do všech světových stran.

Zemská brána

Málo známým, ale možná o to romantičtějším místem je Zemská brána v Orlických horách. Jde o skalnatý úsek, v němž si Divoká Orlice v pevných rulách prorazila cestu z Polska do Čech. Na pohraniční silnici vedoucí z Mladkova do Bartošovic v Orlických Horách stojí kamenný most, který na počátku 20. století postavili italští dělníci. Odtud se můžete vydat lesem podél toku říčky k Pašerácké lávce, která byla postavená především pro potřeby lesníků a formanů, ale jak název napovídá, sloužila také pašerákům různého zboží. U lávky je skála s menší jeskyňkou, kde pobýval loupežník Ledříček.