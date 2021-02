Při návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem, značených tmavě červenou barvou, je povinný test před cestou do ČR, po příjezdu musí cestující absolvovat karanténu. Po pěti dnech si mohou udělat druhý PCR test, který v případě negativního výsledku umožní karanténu ukončit. Do této kategorie patří většina členských států Evropské unie i třetích zemí.

U červených zemí s vysokou mírou rizika je nutný kromě testu před cestou i další do pěti dnů od přicestování, a to PCR test. Do té doby musí být osoba v samoizolaci.

Řadit se k nim od úterý budou Belgie, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko a Azorské a Kanárské ostrovy.

Povinný test

Pro návrat z oranžových, středně rizikových států podle cestovatelského semaforu, je povinné absolvovat antigenní nebo PCR test před cestou do České republiky. Patří mezi ně Dánsko, Finsko, Norsko a Řecko.

U všech těchto tří kategorií je nutné nosit po dobu deseti dnů od příjezdu všude mimo domov zdravotnickou roušku nebo respirátor. Zaměstnanci a studenti zároveň mají povinnost předložit výsledek testu zaměstnavateli či škole, kde studují.

Žádná z povinností neplatí pro zelené země s nízkým rizikem nákazy. Z evropských států k nim patří Vatikán a Island, z dalších zemí Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko.

Do Česka nesmějí cizinci přicestovat z jiných než nezbytných důvodů. Kabinet nedávno zakázal pobyt cizinců v ČR s výjimkami v případě cest do zaměstnání a škol, nezbytných cest za rodinou či blízkými osobami, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo například na svatbu či pohřeb.