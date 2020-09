Uzavřením hranic od 1. září nejméně na měsíc chce Maďarsko zabránit šíření koronaviru. Výjimku budou mít vojenské konvoje, humanitární tranzit či obchodní nebo diplomatické cesty.

Český velvyslanec v Maďarsku Tibor Bial řekl Českému rozhlasu - Radiožurnálu po svém dnešním jednání s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártó, že turisté budou moci i po 1. září Maďarskem projet nebo se z Maďarska vrátit domů. "Co mi říkali - zatím ještě neoficiálně - turisté, kteří ukončí svůj pobyt v zahraničí a buď opouštějí Maďarsko a vracejí se zpátky domů, respektive tranzitují přes Maďarsko, opuštění Maďarska pro ně bude samozřejmě povoleno," uvedl.

V Maďarsku v posledních dnech začalo nakažených přibývat rychleji, za uplynulých 24 hodin země hlásí 158 nových případů koronavirové infekce, informovala dnes agentura MTI. Celkem Maďarsko registruje 5669 infikovaných, 614 lidí kvůli komplikacím provázejícím covid-19 zemřelo. Nejvíce nakažených je v Budapešti. Počet aktivních případů je momentálně asi 1300. V nemocnicích je téměř osm desítek pacientů s covidem-19, sedm z nich na plicní ventilaci.

Velké ztráty

"Velké ztráty by pro cestovní kanceláře představovaly i již neuskutečněné nové prodeje, které měly na podzim velký potenciál s ohledem na stabilní průběh letní sezony v Maďarsku. Zvažovaná změna postoje maďarské vlády směřující k případnému uzavření hranic nebyla předem avizována a stávající situaci považujeme za šokující," uvedla dnes AČCKA.

Asociace upozornila, že během víkendu má maďarská strana specifikovat odůvodněné výjimky, na základě kterých by měl být vjezd na území Maďarska možný. "AČCKA okamžitě iniciovala směrem k ministerstvu zahraničních věcí, aby mezi výjimky byly zařazeny zájezdy a pobyty s již zajištěnou rezervací a také krátkodobý tranzit přes území Maďarska do jiných zemí," uvedl prezident AČCKA Roman Škrabánek. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Například průjezd přes Maďarsko při cestách do jiných zemí bude podle českého velvyslance v Maďarsku zřejmě povolen. "Tranzitní koridory budou nadále fungovat. Maďarsko nechce způsobit kolaps mezinárodní dopravy ani paralyzovat ekonomiku," řekl rozhlasu.

Mluvčí ministerstva Štíchová uvedla, že se úřad snaží cestovním kancelářím vždy při zavedení restrikcí v cizině pomoci. "Bohužel zatím neznáme přesné znění maďarského vládního opatření, čekáme na jeho oficiální vydání," sdělila. "Naše ambasáda se od včerejšího dne (pátku) snaží opakovaně apelovat na maďarské orgány, aby našly řešení pro již zakoupené zájezdy startující po 1. září," doplnila.

V pátek uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří (ACK), že se hovoří o tom, že by lidem s předplaceným pobytem byl vstup do Maďrska umožněn. Do Maďarska na podzim Češi jezdí především do termálních lázní.

Pokles prodejů

Kvůli pandemii tuzemské cestovní kanceláře a agentury podle zjištění ČTK zaznamenaly letos u Maďarska pokles prodejů zhruba o 50 až 70 procent. Podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové lidé dosud nejčastěji kupovali pobyty s odjezdem 6. září. Vlastní dopravu do Maďarska podle ní volí 94 procent klientů, nejvíce jich žádá ubytování ve čtyřhvězdičkových hotelích s polopenzí. Češi podle cestovních kanceláří v Maďarsku tráví nejčastěji od čtyř do sedmi dnů.

O delším pobytu Čechů v Maďarsku má Český statistický úřad poslední údaje z roku 2018. Dovolenou tam v tomto roce strávilo 164 tisíc Čechů. Maďarská turistická agentura ve svém červencovém zpravodaji uvedla, že Česká republika co do počtu návštěvníků je pro Maďarsko zvláště důležitou zemí.