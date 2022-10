Nová fáze války, či Putinovo zoufalství? Co znamenají útoky na ukrajinská města

Výsledky přinesly dvě zásadní zjištění. Jednak to, že ruská válka na Ukrajině Čechy i po více než půl roce silně zajímá – o své názory se totiž podělilo 27 053 čtenářů, více než kdy předtím v historii webu Deníku. A hlavně to, že se Češi ve svých názorech na válku od Slováků citelně liší. Vítězství Ruska si totiž přeje jen 15,9 procenta respondentů.

Výsledky velké ankety Deníku k ruské válce na UkrajiněZdroj: Michal Janko, Jakub Rusek

Nepřekvapí, že zastánce Ruska najdeme zejména v chudších regionech a mezi starší populací, zatímco mladí z velkých měst jsou v drtivé většině na straně Ukrajiny. Co už poměrně překvapující je, je fakt, že lidé se základním vzděláním straní Ukrajině častěji než lidé s vysokoškolským titulem.

Výsledky velké ankety Deníku o ruské válce na UkrajiněZdroj: Michal Janko, Jakub Rusek

Hlavní štěpnou linii nicméně nepředstavuje bydliště, pohlaví, věk či vzdělání, ale politická orientace. Zatímco voliči vládní koalice stojí jasně za Ukrajinou, příznivci ANO jsou názorově rozpolceni a dvoutřetinová většina voličů SPD a komunistů si přeje, aby triumfovala Moskva.

Výsledky velké ankety Deníku k ruské válce na UkrajiněZdroj: Michal Janko, Jakub Rusek

Češi mají podle výsledků ankety jasno také o hlavním viníkovi války. Rovných 72 procent účastníků za něj označilo režim Vladimira Putina. Na druhém místě pak u respondentů nefiguruje Ukrajina, ale Spojené státy. Podle 18 procent čtenářů konflikt vyprovokoval Washington.

Kdy Deník zveřejní jednotlivé výsledky Dotazníku k válce:



Již vyšlo:

STŘEDA 12. 10.: Rusko, nebo Ukrajina?



Co bude dál:

ČTVRTEK 13. 10.: Jak by se měla postavit ke konfliktu Česká republika?

PÁTEK 14. 10.: Ukrajinci a Ukrajina v Evropě a České republice

VÍKEND 15.-16. 10.: Rusové v Evropě a České republice

PONDĚLÍ 17. 10.: Jsou energie a inflace důležitější než válka?

ÚTERÝ 18. 10.: Válka a média

STŘEDA 19. 10.: A co bude, až válka skončí

ČTVRTEK 20. 10.: Shrnutí tématu