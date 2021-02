V polovině února mělo být rozdáno už zhruba 680 tisíc dávek vakcíny. Realita je ale o třetinu nižší.

Vakcinace. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Registrace k očkování občanů mladších 80 let se odsouvá z důvodu snížení dodávek vakcín, varuje lakonicky červený nápis na stránkách ministerstva zdravotnictví. Resort nyní oznámil, že by se od počátku března mohli začít přihlašovat alespoň lidé nad 70 let.