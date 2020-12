ANO Karanténa je náročná pro všechny. Zejména však pro zaměstnance v odvětvích, která byla uzavřena. Mnoho lidí se muselo spokojit s nižší mzdou. Všichni mají obavy o budoucnost. Výrazné snížení daní je nejlepší způsob, jak jim pomoci. Každý člověk nejlépe ví, jak naložit s ušetřenými penězi. Vše je jasné a průhledné, nikdo nemusí chodit s prosíkem na nějaký úřad.

NE Zaměstnanci, kteří nepřijdou o práci, pomoc nepotřebují. V posledních letech u nás platy vzrůstaly dříve naprosto nebývalým tempem. Stát zvyšuje i minimální mzdu. Propad ekonomiky tento růst na čas zastaví, ale brzy se vrátí. Podporu potřebují hlavně ti, kdo kvůli covidové krizi ztratí zaměstnání. Stát ji bude muset poskytnout, proto by se neměl vzdávat svých příjmů.

Hospodářství se rozhýbá

ANO V době koronakrize lidé utrácejí méně. Ve chvíli, kdy bude zvládnuta, budou mít hlad po nakupování. Čím víc na to budou mít, tím lépe. Spotřeba domácností je totiž jedním z hlavních tahounů našeho ekonomického růstu. Jinak řečeno: když lidé nakupují, nenakupují jenom pro sebe, dávají práci podnikatelům a jejich zaměstnancům. Ti zas potom zprostředkovaně živí další.

NE Prezident i premiér správně říkají, že z krize se musíme proinvestovat. Jednotlivé nákupy tady nepomohou, i když je hezké, když lidem zůstanou nějaké peníze v kapse navíc. Budou však chybět státnímu rozpočtu. Ten se musí pustit do velkých staveb, které poskytnou podnikatelské a pracovní příležitosti statisícům lidí. A nejen to, země by je nutně potřebovala i nebýt covidu.

Stát se konečně zmenšuje

ANO Je dobře, že se konečně zmenšuje množství peněz, které přerozděluje stát. Z vysokých daní, sociálního a zdravotního pojištění se živí přebujelý byrokratický aparát. Stát ani samosprávy neumí s penězi hospodařit, vynakládají je často na nesmyslné projekty. Veřejné zakázky přitahují korupci, odhalené případy jsou špičkou ledovce. Pravicové vlády s tím přes svou rétoriku nebyly schopny nic udělat.

NE Nejde o žádný systémový krok, ale o čirý populismus. Andrej Babiš nezvládl pandemii, nepodařilo se mu ovládnout ani kraje. Pochopil, že by nemusel obstát ani ve sněmovních volbách napřesrok. Snížení daní je podobný úplatek voličům jako pět tisíc, které dostanou před Vánoci důchodci. Po volbách se zase daně nejspíš zvednou.