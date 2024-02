Oslabená Lokomotiva zdolala Polabí a připravuje se na boj o play-off

Basketbalisté Plzně odehráli úspěšně poslední zápas v základní části. Ve své skupině se už nemohli sice posunout na třetí příčku, ale i tak si chtěli zajistit vítězstvím nad posledním Basketbalem Polabí co nejlepší pozici do nadstavbové skupiny, kde budou usilovat o dvě příčky zajišťující účast ve vyřazovacích bojích. To se jim nakonec povedlo, když zvítězili 92:75.

Basketbalisté Plzně (na archivním snímku v bílém) porazil Polabí i ve druhém utkání v řadě. | Foto: Hynek Sladký