Po třech porážkách v nadstavbové části zabrali basketbalisté Plzně naplno. Na domácí palubovce si poradili Západočeši s Novým Jičínem 89:78 a znovu se posunuli na klíčovou druhou příčku, která by znamenala postup do vyřazovacích bojů. Ještě před poslední čtvrtinou prohrávala Lokomotiva o šest bodů, nakonec však utkání famózně otočila na svoji stranu.

Basketbalisté Plzně (v bílých dresech) zabojovali a otočili zápas s Novým Jičínem (v černém). | Foto: Hynek Sladký

„Byli jsme bez našeho klíčového hráče Honomichla, který má po minulém zápase natržený stehenní sval. Proto jsme do zápasu nastupovali s jednoduchou taktikou držet dobrý výsledek co nejdéle a zkusit na konci překvapit. Od začátku jsme měli jednoduchý taktický plán a snažit se být co nejvíce agresivní a drzí, tak jak se pro mladý tým hodí. Od začátku nás ale Jičín držel na uzdě a držel si pohodlný náskok. Těsně před poločasem se nám podařila šňůra a my si tak odnášeli překvapivý výsledek a vedení," těšilo trenéra plzeňských basketbalistů Plzně Jaroslava Lejska.

Po poločase tak sice vedla Plzeň o jediný bod, po přestávce to byli ale hosté, kdo zabrali. Plzeňští basketbalisté si ale to nejlepší schovali do závěrečné čtvrtiny, kterou opanovali 28:11 a zvítězili tak v celém utkání.

„Jičín vlétl do další čtvrtiny drtil nás přesnou střelbou z dálky. Vždy jsme ale v klíčový moment dokázali odpovědět, drželi jsme se tak stále v dostřelu. Po přestávce pak byl na hřišti už jen jeden tým, bojovnost nasazení vůle a týmový výkon ocenili i zástupy fanoušků. Poslední čtvrtinu se nám povedlo vyhrát a otočili jsme zápas," byl spokojený plzeňský kormidelník.

Do konce nadstavbové části zbývají Plzni odehrát dva zápasy. V pátek se představí od 20 hodin na palubovce Pardubic.

Lokomotiva Plzeň - Nový Jičín 89:78

Čtvrtiny: 18:24, 31:24, 12:19, 28:11. Sestava a body Plzně: Poláček 0, Winter 7, Zeman 5, Paidar 2, Jirák 22, Thurnwald 5, Mach 13, Řezníček 6, Sůva 0, Klička 13, Kojzar 16.