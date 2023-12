Basketbalistům Plzně v uplynulém utkání první ligy štěstí zrovna nepřálo. V pátek zajížděli během sněhové bouře do Prahy, kde se utkali s domácím mužstvem Sokol Pražský. Západočeši přijeli kvůli špatné průjezdným silnicím až po původním startu zápasu a měli tak málo času na přípravu. Nakonec odjeli s porážkou 86:94.

Ani ve druhém zápase basketbalisté Plzně (na archivním snímku v bílých dresech) nestačili na Sokol Pražský, tentokrát prohráli 86:94 | Foto: Hynek Sladký

„Bohužel jsme nedostali po pozdějším příjezdu, který jsme předem hlásili kvůli situaci na dálnici, dostatečný čas na rozcvičení a přípravě hráčů. Po začátku zápasu jsme tak po pěti minutách prohrávali 8:24. I tak jsme ještě zabrali a dostali se na dostřel, ale zvrátit zápas se nám nepodařilo," litoval plzeňský trenér Jaroslav Lejsek.

V první čtvrtině ještě zvládli Západočeši snížit bodovou ztrátu na rozdíl deseti bodů. Do poločasu navíc hosté ještě zabrali a po půli prohrávali pouze 51:56. I tak se ale nedokázali Plzeňané ve zbytku utkání dotáhnout na soupeře. Zároveň kromě porážce cítila Lokomotiva ještě jinou pachuť ve svých ústech.

„Podali jsme oficiální stížnost na rozhodčí, protože to, co se dělo během zápasu, bylo nepředstavitelné. Nechci to přes média nějak víc rozebírat. Nakonec si s námi rozhodčí po zápase ani nepodali ruce. Za celý zápas jsme jednali v duchu fair play a i tento incident nás přesvědčil o nevyváženém stylu vedení zápasu," řekl rozladěný plzeňský kormidelník.

Lokomotiva tak po šesti vítězných zápasech poznala hořkost porážky. Další utkání odehraje Plzeň v pátek, kdy od 19 hodin v Městské sportovní hale přivítá Jindřichův Hradec.

Sokol Pražský - Plzeň 94:86

Čtvrtiny: 33:23, 23:28, 16:13, 22:22. Sestava a body Plzně: Mach 19, David 23, Novák 2, Honomichl 11, Zeman 4, Sůva 0, Chvála 8, Klička 0, Winter 0, Kojzar 9, Jirák 10.

Tabulka první ligy skupiny ZápadZdroj: Deník/Dominik Rejthar

