Poslanci se zatím nedostali k projednání Strategie na zvládání uprchlické vlny. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ale slíbil, že se tak stane v dohledné době. Je to věc nad jiné potřebná.

Připomínám, že před sedmi lety se Česká republika chvěla v základech při představě, že k nám na základě kvót dorazí dva tisíce syrských, afghánských či iráckých uprchlíků. Nyní k nám během dvou měsíců přišlo 312 tisíc ukrajinských běženců. Jistě, mluví podobným jazykem, jsou z našeho civilizačního okruhu a prchají před válkou, která se odehrává kousek od našich hranic. Přestože jasně chápeme, proč tu převážně ukrajinské ženy s dětmi jsou, není záhodno to podcenit.

Opatření, jež lidi nevytrhnou

Na včerejší vzdělávací konferenci Úspěch pro každého žáka zaznělo mnoho zajímavých podnětů. A socioložka Karina Hoření ze STEM také položila otázku, kterou si podle ní klade nejen ona. Kde se vzaly volné sociální byty, jež najednou pro Ukrajince jsou? A doplnila data z výzkumu, jež říkají, že polovina Čechů se v souvislosti s uprchlíky obává ohrožení svých sociálních jistot. Solidarita se může začít překlápět v odmítání.

Proto je nutné dobře vysvětlovat vše, co souvisí s Putinovou válkou. A vláda by měla hodně stát o to, aby jí v tom hnutí ANO pomáhalo.