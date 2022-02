Rozbouřené sněmovní vody se pomalu uklidňují. Vláda má svůj pandemický zákon a brzy bude mít i rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Fialův kabinet by tak od března mohl začít s koncepční správou země.

Nepochybuji, že už nyní ministr financí Zbyněk Stanjura přemýšlí, jak poskládat rovnici má dáti/dal, aby se zadlužení v příštím roce snižovalo, ale neškrtily se investice ani příliš nešetřilo na lidech. Jeho předchůdce Miroslav Kalousek si myslí, že to udělat nelze, pokud se na příjmové straně nezvýší daně nebo na výdajové nesáhne do jedné z velkých kapes, jimiž jsou důchody, zdravotní systém nebo státní zaměstnanci. To bude tvrdý oříšek.

Nápady pana ministra

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela zase bude muset udělat maximum, aby polovina průmyslu kvůli drahým energetickým vstupům neskončila v insolvenci. Totéž platí pro šéfa resortu práce a sociálních věcí Mariana Jurečku ve vztahu k obyvatelstvu. Pokud začnou dodavatelé elektřiny a plynu někdy na jaře masově odstřihávat neplatiče, mohou být záhy plný Václavák i Letná.

V takové situaci asi nikdo z vrcholných politiků nemá chuť přemítat, kdo by měl za rok usednout na Pražském hradě. Navíc se v posledních měsících ukazuje, že ani tak těžká váha, jakou je Miloš Zeman, toho v exekutivě příliš nezmůže. Neprosadil své rozpočtové nápady, nezabránil jmenování Michala Koudelky šéfem BIS, vláda nepřihlíží k jeho názorům na záměry Ruska ve vztahu k Ukrajině.

Pětikoalice zajisté Andreje Babiše v prezidentské kandidatuře nepodpoří, ale vnitřně se možná začíná smiřovat se šéfem ANO jakos budoucí hlavou státu. Ví, že Babiš by byl prozápadně orientovaný a z Hradu by jí klacky pod nohy ani příliš neházel. Co mě opravňuje k podobným závěrům?

Pandemická vybíjená

Třeba slova ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který v rozhovoru pro Deník uvedl, že Čapí hnízdo nikdy nepoužíval v politickém boji. A hlavně že by žalobce Jaroslava Šarocha nekáral, kdyby tuto kauzu definitivně odložil. Jakmile by se Babiš zbavil čapího závaží, mohl by se vymanit z poslaneckého i stranického chomoutu a naplno rozjet kampaň. I proto, že vládní strany žádného tutového protikandidáta nemají a zřejmě ani mít nebudou.

Koneckonců Andrej Babiš na Hradě pro ně může být politicky daleko méně nebezpečný nežv čele opozičního hnutí. Bez něj se totiž ANO rozpadne na prvočinitele a přestane být reálnou konkurencí.