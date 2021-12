„Už aby byly Vánoce!“ povzdychne si každou chvíli v průběhu celého roku jeden náš známý, velký vtipálek před Bohem. Začíná s tím obvykle už v lednu, a to bývá odměněn uznalým mručením za dobrý vtip, neboť v té chvíli mají všichni ještě plné zuby salátu a cukroví, které se zázračně dokázaly během několika dnů dostat ze stádia „nikdo to nejezte!“ do fáze „proč to nikdo nejíte?“