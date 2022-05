Autor je spisovatel

O čtrnáct dní později veřejnost dostala odpověď, když Musk nabídl, že společnost koupí celou. Nabídnutá cena za jednu akcii činila 54 dolarů, tedy o šest víc, než činí momentální cena za jednu akcii Twitteru na burze. Poté, co zakladatel společnosti Muskovu nabídku přijal, akcie o něco zdražily, aby vzápětí jejich cena znovu spadla na oněch zhruba 48 dolarů, kde je teď. Jak je možné, že cena je nižší, než bilionářova nabídka? Je to jednoduché – svět tak úplně Muskovi nevěří.

Pěna dní: Kognitivní disonance

Všichni si pamatují na jeho hrátky s dogecoinem, kryptoměnou, jejímž symbolem je pejsek rasy Shiba Inu, který něco komentuje. Měna byla původně založena jako recese, ale Musk ji tak dlouho na svém twitterovém účtu vychvaloval, až cenu vyhnal nahoru. Pak samozřejmě část svých dodgecoinů prodal a hezky vydělal. Ale mýlil by se ten, kdo by celou záležitost považoval jen za obchod a nebral v úvahu celou šíři jeho excentrického talentu. Vždyť tento týden Musk také například oznámil, že po Twitteru koupí i Coca Colu a vrátí do ní kokain, který byl součástí původní receptury tohoto nápoje.

Nechce si tedy i v případě Twitteru Musk se světem jen zažertovat? Opravdu mu jde o svobodu projevu na této síti? Je třeba i připomenout, že právě Twitter zablokoval účet bývalému prezidentu Trumpovi. Politika ničím neomezené svobody projevu by tak pro tuto sociální síť představovala výraznou změnu kursu. Vrátí Musk na Twitter Trumpa? A vrátí do Coly kokain, až ji jednou koupí?

Nevíme. Zatím si užívejme toho, že všichni nejsou jen děsně vážní a že jsou lidé, jako je Musk.

