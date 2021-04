Vláda řeší extrémně náročnou situaci, kdy se hovoří o aktu státního terorismu, který vůči České republice spáchalo před sedmi lety putinovské Rusko. Premiér Andrej Babiš i pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček akceptovali závěr tajných služeb, bylo vyhoštěno 18 ruských tzv. diplomatů, dostavba Dukovan Rosatomem je mrtvá. Prezident Miloš Zeman mlčí a je evidentně oslaben.

Co z toho vyvozuje opozice? Chce se postavit za Babišův tým a velkoryse ho nechat dovládnout do řádných říjnových voleb? To prý ne. Kabinet je podle lídrů těchto stran neschopný jak v otázce překonávání pandemie, tak ve stabilizaci veřejných financí a přípravě plánu obnovy. Navíc je nutné postavit se čelem i k česko-ruské relaci, shánět podporu v zahraničí, požadovat po Rusku náhradu škody u mezinárodních organizací.

Vláda, která přišla o toleranci komunistů a právě mění ministra zahraničí, na to nemá sílu. V tom případě by ale Ivan Bartoš a Petr Fiala měli vědět, jak z toho ven. Místo toho mudrují o tom, že Andrej Babiš má do konce týdne čas na to, aby je poslechl a požádal sněmovnu o důvěru.

Zkrátka pánové se bojí blamáže a nejsou odhodlaní naplno říct, co vlastně požadují. Mají hrůzu ze Zemanovy úřednické vlády i Babišovy druhé předvolební mízy. Tak ale žízeň po moci a převzetí otěží nevypadá.