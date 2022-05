Omluvami se to v minulých dnech doslova hemžilo. Prezident Miloš Zeman přiznal, že se mýlil v ruském vládci Putinovi. Jenže prozíravý státník se pozná právě podle toho, že dokáže odhadnout své partnery i protivníky. Zeman v tom propadl na celé čáře. Přesto je dobře, že nakonec prozřel a po letech podlézání Vladimiru Vladimirovičovi drží basu s vládou.

Chcete jiné školství? Poslouchejte děti a experty

Kál se i vicepremiér Marian Jurečka, protože po středečním zasedání vlády sdělil, že na příspěvek pěti tisíc korun dosáhnou domácnosti s čistým ročním příjmem do milionu korun. To kdekoho zarazilo, neboť v takovém případě by šlo o téměř celoplošnou dávku, jíž se vláda tolik brání. Posléze přišla korekce ministra financí, který sdělil, že jde o hrubý příjem.

Jinak řečeno, bonus dostanou rodiny, kde si měsíčně přijdou maximálně na 83 tisíc korun hrubého. I to zasáhne dost široký okruh lidí. Jde evidentně o politické rozhodnutí, protože ve společnosti to začíná bublat.

Téma pro všechny politiky

Odbory se probírají z dřímoty a levice si našla svého autentického prezidentského kandidáta v jejich bossovi Josefu Středulovi. Ten je natolik čitelný, že ho povzbudil nejen někdejší člen ČSSD Zeman, ale i echt pravičák Miroslav Kalousek. Je totiž zřejmé, že Středula by v ničem nemlžil a zastupoval zájmy zaměstnanců a sociálně slabých občanů.

Otázka zní, zda je to prezidentova role.