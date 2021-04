Útoku, který nespáchali žádný islámští teroristé, Al Káida, nebo nějaká jiná teroristická skupina, ale agenti Ruska. Státu, na který hlava našeho státu pohlížela jako na přátelskou velmoc. Zemi, pro jejíž politiky, byznysmeny a bohatší občany byla Česká republiky příjemnou zemí, kam směřovali své investice, kde si kupovali domy a kam odjížděli si v klidu a bezpečí užít peníze vydělané v Rusku.

Byli jsme naivní. Strašně naivní a mysleli jsme si, že Západ, jehož jsme součástí, má sice s putinovským Ruskem spory, ale nás se to tak nějak netýká. Desítky let víme, že Rusko používá Českou republiku jako zázemí pro své zpravodajské operace, že na zdejší ambasádě, nejpočetnějším cizím zastupitelském úřadu v Česku, působí desítky ruských agentů s diplomatickým krytím. Bezpečnostní informační služba rok co rok varovala před nebezpečím plynoucím z koncentrace ruských agentů nejvyšší ústavní činitele v čele s prezidentem Milošem Zemanem. Ale dostávalo se jí za to od hlavy státu jen urážek a od současné vlády jen omezené podpory. V nejbližším okolí prezidenta jsme trpěli lidi se zcela neprůhlednými vazbami na ruský režim a do strategického tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany přizvali i ruský státní koncern Rosatom.

Byli jsme naivní a mysleli jsme si, že když všechno toto Rusům u nás dovolíme, tak nás nechají být a budou nám za to možná i vděční. Žádné vděčnosti jsme se nedočkali. Jsme už roky cílem brutální ruské dezinformační války, jejímž cílem je rozložit naši společnost, zpochybnit demokratické instituce a v konečném důsledku z nás, dnes součásti Západu, udělat součást Východu. Východu, v němž Rusko a jeho putinovská režim budou mít rozhodující slovo.

Jenže tato dezinformační válka evidentně nestačila a Rusko se před několika lety odhodlalo k teroristickému útoku. Útoku, který jen náhodou neskončil jako české 11.září, ale i tak stál životy několika nevinných lidí.

Kdo do teď nebral ruský putinovský režim jako našeho nepřítele, je postaven před holou skutečnost. Putinovo Rusko nás tak už roky bere. Je třeba se podle toho zachovat. Vyříznutí hnisavého boláku v podobě obří ruské ambasády plné špionů je jen prvním nutným krokem.