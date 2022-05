Kdyby to nebylo uprostřed krvavé války, kterou Rusko rozpoutalo právě na základě podobných nehorázných lží, mohl by z toho člověk mít skoro až škodolibou radost. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, když už v rozhovoru pro italskou televizi nevěděl kudy kam, prohlásil do kamery: „Zelenskyj je Žid? Hitler byl také židovského původu. Největší antisemité jsou právě Židé.“