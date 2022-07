Zdroj: Deník

Už od ledna sice spotřebitelé dostali mnohem větší práva, ale teprve povinná registrace pomůže Energetickému regulačnímu úřadu účinně zakročit proti energošmejdům. Problém, který představují, v posledních letech narostl skutečně do obludných rozměrů. Zatímco energošmejdi si vesele odírali nejzranitelnější skupiny spotřebitelů, jimiž jsou senioři, stát měl svázané ruce, místo toho, aby mohl proti nekalým praktikám účinně zakročit. Není divu, že se energošmejdi jakýmkoli hrozbám sankcí vysmívali.

Proklestit džungli

Český trh s energiemi tak ze všeho nejvíce připomínal džungli nebo ještě lépe Divoký západ, kde poctiví jsou biti, a naopak gaunerům bez skrupulí vše vychází. Vždyť jak přiznává Energetický regulační úřad, sám vlastně ani nevěděl, kolik zprostředkovatelů, ať již poctivých, nebo těch nepoctivých, na českém trhu působí. Ostatně to je také jeden z důvodů, proč je nový registr zásadní nejen pro evidenci, ale především pro kultivaci trhu. Protože je zápis v registru povinný a představuje podmínku pro vykovávání činnosti, může z něj stát energošmejda prostě vyškrtnout. Jistě, uznávám, že to není úplně jednoduché. Porušení zákona je nutné prokázat, energošmejd se může odvolat, ale z principu tu příslovečný klacek pořád máme k dispozici.

Karavany, kam se podíváš

Chci věřit, že kromě registru pomohou i přísné kontroly zprostředkovatelů, které Energetický regulační úřad slibuje. Přesto veškeré vyčištění trhu ještě pár let potrvá. Stalo se to, čeho jsem se obával a na co jsem už při schvalování zákona upozorňoval. Stejně jako v řadě případů předtím regulační orgán sice dostal nové pravomoci a účinné nástroje, jak problém řešit, současně však neobdržel dostatek finančních prostředků, aby mohl personálně navýšit kapacity a mohl nová pravidla účinně vymáhat. S lidmi, jež má k dispizici, stěží zkontroluje všechny, které by potřeboval.

Opatrnost je namístě

Tomáš Prouza

je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Proto znovu apeluji na všechny spotřebitele: Nenechte se ukolébat vědomím, že vám zákon dává nová práva a možnosti, jak se bránit, pokud vás energošmejd napálí. Ano, byly zakázány neomezené plné moci či mnoholeté smlouvy bez možnosti úniku. Můžete mnohem snadněji vypovědět nevýhodnou smlouvu, aniž by nad vámi visela jako Damoklův meč hrozba mnohatisícové pokuty. Přesto je vždy lepší se do podobné situace nedostat. Své peníze sice nyní už zachráníte, ale čas a nervy, jež vás to bude stát, vám nikdo nenahradí.

Nejednejte unáhleně

Samozřejmě nelze zaručit, že nebudete podvedeni, ale stačí dodržovat pár pravidel a riziko můžete snížit na minimum. Vždy radím používat zdravý selský rozum a být zdravě podezíravý. Čím lákavější je nabídka, tím více je pravděpodobné, že není výhodná pro vás, ale pro energošmejda. Spěchat a jednat unáhleně se nikdy nevyplatí. Než cokoli podepíšete, vždy si text důkladně prostudujte a promyslete si možné důsledky.

