Veřejný prostor se v předvánočním čase bezesporu zaplní vzpomínkami na deset let od odchodu Václava Havla. Ve skutečnosti to ale není deset let bez prvního polistopadového prezidenta, protože jeho veřejný obraz je ve společnosti stále přítomen. Jako každá výrazná historická postava žije svůj „druhý život“ ať již jako projekční plocha pro vzývané hodnoty osobní integrity, odvahy a snad i svědomí, či jako projekční plocha pro mnohé společenské frustrace z 90. let a nástupu liberální demokracie a kapitalismu.