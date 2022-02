Odteď budou v rámci slavnostního zakončení chodit v Berlíně pro cenu jen „nejlepší výkony“. Na porotě záleží, který to bude. Jestli na plátně patří muži, či krásné polovičce, je fuk. Letos vyhrál nejlepší výkon herečky Meltem Kaptan z filmu Rabiye Kurnaz vs. George Bush. Zasloužila si to právem, člověk se ale nemůže zbavit dojmu, že druhé pohlaví prostě „utřelo“. Těžko říct, jestli festival chce jít s dobou, jež přeje podezřelým choutkám nerozlišovat pohlaví.

Nastoluje bolestné bourání tradic. Berlinale vyhrál španělský film Alcarrás

Těžko říct, co na to herecký cech, pro diváky i aktéry filmových příběhů je to rozhodně škoda. Součástí genderově rozlišených ocenění vždy byl i půvab a umění dam zacházet s ním před kamerou na straně jedné a mužnost jejich kolegů na straně druhé. Taková normální rovnováha, která až dosud nikomu nevadila. Ať se kdokoli kdekoli v soukromí ujišťuje: já jsem ONO. Ale tahat to mezi festivalové ceny a brát herecké profesi oboustranné právo na uznání, to už je zu viel. Quo vadis, Berlinale?