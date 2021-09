Andrej Babiš nemá moc dobrý čich na lidi. Nebo se možná nezajímá o to, kdo s ním spolupracuje, protože 95 procent veškeré agendy vyřizuje sám. Nemá smysl vyjmenovávat plejádu politiků ANO, u nichž se premiér opravdu netrefil, snad za všechny připomenu týdenní ministryni spravedlnosti Taťánu Malou nebo měsíčního šéfa zdravotnictví Petra Arenbergera.

Lídr hnutí ANO měl naopak mimořádně šťastnou ruku, když si do týmu vybral marketingového supermana Marka Prchala. Ten totiž dobře ví, že to, co zvedá ze židlí opoziční politiky a mnohé novináře, Babišovým voličům vyhovuje. A úkolem PR poradců není sklízet ovace od žurnalistické obce, ale ovoce v podobě hlasů v urnách.

Premiér, který si nedělá příliš velké starosti s faktografií a miluje citáty vytržené z kontextu, neváhá znectít každého, kdo mu není po chuti. Kupříkladu v poslední videodebatě Deníku o zadlužování České republiky osočil své soupeře Ivana Bartoše a Petra Fialu z amatérismu, protože jako „ajťák a politolog“ přece nemohou nic věděto financích.

Vyšlápl si i na předsedkyni Národní rozpočtové rady Evu Zamrazilovou, o níž prohlásil, že „není žádná renomovaná ekonomka“.

Někdy se ovšem rozjede tak, že během chvilky popře sám sebe. V debatě věnované covidu o imunologovi Václavu Hořejším nejprve řekl, že neví, nakolik je odborník, a nezná ho, aby vzápětí uvedl, žes ním mnohokrát mluvil. Což by asi měl, když mu jeho vláda předala nejprestižnější vědeckou cenu Česká hlava.

Ve sněmovní diskuzi o prevenci rakoviny utrousil na adresu šéfa klubu TOP 09 Vlastimila Válka, že tomu nerozumí, neboť jeho specializací je radiologie a vyzdvihl názory Jana Žaloudíka, exředitele Masarykova onkologického ústavu. Opomněl dodat, že senátor za ČSSD Žaloudík, který není expert na epidemiologii, byl jedním z nejhlasitějších kritiků vládních proticovidových opatření.

Opozice Babišovým podpásovým útokům neumí čelit, byť by mohla. Ukázalo se to v kauze Bečva. Premiér zpochybnil práci sněmovní vyšetřovací komise a nařkl své oponenty, že ve věci měli dopředu jasno a nedůvěřují policii.

Předsedkyně komise Marie Pěnčíková (KSČM) správně podotkla, že kdyby někteří její kolegové udrželi nervy na uzdě a za všemi hříchy světa včetně 40 tun uhynulých ryb hned neviděli Babiše a Agrofert, měla by komise a její závěry větší váhu.

Platí to nejen o otrávené řece, Antibabiš prostě nefunguje.