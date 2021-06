Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Nemám rád katastrofické scénáře. Za těch třicet let, co dělám novináře, jsem si jich vyslechl příliš. Teď jaksi ze setrvačnosti je stále slýcháváme kolem covidu. Samozřejmě, máme stále naočkováno málo na to, abychom jako loni touto dobou slavili vítězství nad covidem.