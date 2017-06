ZUŠ Open - umělecké školy ukázaly, co dovedou

Dobřany - ZUŠ Open se jmenoval úterní celorepublikový happening základních uměleckých škol, jejichž učitelé a hlavně žáci předváděli, co dovedou.

K akci se kromě jiných připojila taká Základní umělecká škola J. S. bacha v Dobřanech, která připravila odpolední program na tamním Masarykově náměstí.

Vystoupily dobřanské soubory Macarát, Vozembach i Dé Domhnaigh, žáci tanečního oboru i pěvecké oddělení, výtvarný obor zval do interaktivních dílen pod dozorem pedagogů, kdokoliv si mohl zahrát na klavír a vpodvečer se Dobřanští na náměstí shromáždili do obrazce obřího živého houslového klíče, kterým se pokusili o zápis do České knihy rekordů.