Zrušení penzijní reformy bylo spíše dobrým krokem

Plzeňský kraj - Vybrané osobnosi Plzeňského kraje se zrušením reformy většinou souhlasí.

Nejviditelnějším krokem Sobotkovy vlády v oblasti reformy penzí bylo zrušení II. pilíře, který zavedla Nečasova vláda. Od roku 2013 bylo možné přesměrovat do druhého pilíře tři procenta z vyměřovacího základu příjmu, tedy poslat je do vlastního spoření ve fondech. K tomu bylo ještě potřeba přidat částku ve výši dvou procent ze svého. Možnosti využilo přes 83 000 lidí, kteří vyvedli 1,19 miliardy korun. Žádnou náhradu za II. pilíř vláda nezavedla.

Jak to vidí oslovené osobnosti z Plzeňského kraje?

Níže najdete odpovědi vybraných panelistů, které Deník pro vyhodnocení volebního auditu oslovil v našem regionu.

OTÁZKA: Udělala vláda správné rozhodnutí, když zrušila druhý pilíř penzijního spoření?

Roman Černík, 43 let, ředitel Johan centra, umělecký šéf Moving Station v Plzni

Ano, šlo o nesystémové řešení, které zvýhodňovalo jen úzkou skupinu a narušovalo ten první základní pilíř.

69%

Index Deníku pohledem kraje. Podle 69% panelistů z Plzeňského deníku bylo zrušení II. pilíře dobrým krokem, zbytek je přesvědčen o opaku. Odpovídalo celkem 48 lidí.

Přemysl 'Švejk' Kubišta, 61 let, herec, zpěvák, moderátor

Ano. Když někomu něco podepíšu a pak za to musím platit až do smrti, říká se tomu v pohádkách čertův úpis.

Martin Fojtíček, 46 let, ředitel Ledovce, spolku, který pomáhá lidem s duševním onemocněním

Jiří Liška, 73 let, plzeňský neonatolog

Ano, vláda udělala správné rozhodnutí. V opačném případě by jednotlivci přišli o většinu, ne-li všechny peníze. Toto lze sledovat i v jiných státech celého světa, kde tato situace již nastala. Byla to vlastně otázka rozpracovanosti finanční oligarchie. Něco podobného lze sledovat na Ukrajině.

David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže

Ano. Druhý pilíř byl dobrou myšlenkou, ale nepřinášel zajímavé zhodnocení financí, nepřinášel žádnou garanci a omezoval v nakládání s vlastními penězi. Rozhodnutí mi tedy nevadí. Je to jasný signál, že se sami musíme víc snažit.

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra

Ne. Penzijní systém byl, a nyní stále je, dlouhodobě pro stát neudržitelný. Druhý pilíř se snažil snížit zátěž státu a podpořit odpovědné občany ve spoření na penzi. Zrušil se tak jediný fungující nástroj důchodové reformy a to bez jakéhokoliv návrhu nového řešení.

Jan Košťál, 50 let, plzeňský grafik

Podle mého názoru ano, zdálo se mi, že „osvěta" nepadla na úrodnou půdu, navíc nezabrala u nižších příjmových skupin, pro které také nebyla moc výhodná.

Vladislav Galuška, 51 let, manažer, trenér a předseda Klubu vodních sportů Sušice

Ne. Bylo to prosté boření něčeho, co nedostalo šanci na prokázání životaschopnosti. Otázka však je, zdali by jakákoli česká vláda uspořený peníz dokázala ochránit. Takže ve finále rozhodnutí mohlo být i správné, protože zrušením druhého pilíře vláda ochránila finance občana před svojí vlastní neschopností.