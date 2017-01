Podívejte se: Zoo spustila webkameru u lvů

Plzeň – Co právě dělají lvíče Amira, které se narodilo vloni v září, lev Matýsek (2010) a lvice Tamika a Neyla v plzeňské zoo? Pokud se do zahrady zrovna nemůžete vydat, můžete se na ně podívat z domova.

Záběry kamery ve výběhu lvůFoto: ZOO Plzeň

Zoo totiž na webu www.zooplzen.cz spustila další webkameru a po nosorožcích, žirafách a hrošících došlo právě na vnitřní ubikaci lvů. Kvůli světelným podmínkám ve lví ubikaci je ale přenos na rozdíl od ostatních kamer černobílý.

Není to ovšem jediná technologická novinka, již plzeňská zahrada nabízí. Na konci loňského roku totiž vznikl také nový mobilní průvodce po zoo. Lidé, kteří si aplikaci Smartguide na portálu Google Play zdarma stáhnou, tak získají interaktivní mapu celé zahrady a spolu s ní chytrého průvodce, který jim o každé expozici řekne to nejzajímavější, spustí se sám, když návštěvník dojde k příslušnému místu, a po stažení do mobilu funguje bez ohledu na připojení k internetu.

Zábery webkamer ze zoo nejdete ZDE.