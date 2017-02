Zima letos vyjde draho. Tolik, jako v lednu, silničáři nikdy nevysypali

Plzeňský kraj – Podívejte se, které tahy v kraji už čekají na opravu.

Sníh dělal komplikace i řidičům na silnici I/20 z Plzně do Karlových VarůFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Letošní zima podle Pavla Panušky, ředitele Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, nadělá na silnicích o něco větší škody než ta loňská.

Silničáři tahy v kraji průběžně monitorují a tipují ty, jež budou potřebovat ošetřit o něco dříve než ostatní. Výtluky vídají častěji. „Ale strašné to není," říká ředitel s tím, že správě se velmi dobře osvědčila metoda výsprav pomocí mikrokoberců. Zalévají jimi drobné praskliny v silnicích, do nichž se nedostane voda a v zimě se netrhají.

Jak to vidí řidiči

Řidiči už dobře vědí, kam by měli silničáři vyjet, až koncem března odstrojí sypače a pluhy.

Například na Domažlicku je ve velmi špatném stavu silnice 1902 z Mrákova do Filipovy Hory. Podle řidičů se výtluky po letošní zimě ještě zvětšily.

Na Plzeňsku se během zimy objevily nové nástrahy například na silnici ze Zruče-Sence do Plzně. Nejsou nijak malé a především za šera a za tmy jsou velmi špatně vidět.

Na Tachovsku se výtluky objevily na silnici z Nové Hospody do Tisové. Její vloni opravená část je v pořádku, ale problémy jsou v úsecích, které na opravu teprve čekají. Velmi špatný stav hlásí také spojnice Tachov – Velký Rapotín – Částkov, Dolní Kramolín – Výškovice a silnice vedoucí z Nové Hospody ke křižovatce na Kurojedy.

Pověstný tankodrom zažívají na Rokycansku motoristé mezi Svojkovicemi a Volduchy, kde mezi dírami často i kličkují. Na hlavním tahu z Rokycan do Kamenného Újezdu se zase v jednom místě nadzvedla silnice. Upozorňuje na to dopravní značka.

Řidičům na Klatovsku aktuálně zatápí stav dvou silnic z Kolince – směrem na Buršice a Mladice a na Mlázovy a Boříkovy. V dobré kondici nejsou ani tahy mezi Mochtínem a Hošticemi, Olšany a Pačejovem nádraží a Obytce už od loňského jara kritizují loňskou nepovedenou opravu silnice vedoucí od Klatov.

Rekord 2017

Až silničáři letošní zimu vyčíslí, nebudou si nejspíš tolik mnout ruce jako v předchozích letech. Lednové přívaly sněhu, mrazy a ledovka jim totiž přinesly rekord. Tolik soli, štěrku a písku, kolik vysypali minulý měsíc, totiž nemuseli v sedmileté historii Správy a údržby silnic Plzeňského kraje ještě nikdy použít.

Tuny soli i štěrku, desítky milionů korun

Leden 2015: 6500 tun soli, 5600 tun inertního materiálu, náklady na zimní údržbu: 38,4 milionu Kč

Leden 2016: 6572 tun soli, 6300 tun inertního materiálu, náklady na zimní údržbu: 44,5 milionu Kč

Leden 2017 (odhad): 10 500 tun soli, 9000 tun inertního materiálu, náklady na zimní údržbu: více než 60 milionů Kč

Zimní pohotovost začíná 1. listopadu a končí 31. března. Silničáři mají vždy před zimou ve skladech připraveno 23 až 25 tisíc tun soli a stejný objem inertních posypových materiálů, tedy kamenné drti či písku. Údržba silnic v Plzeňském kraji vyšla během zimy 2015 / 2016 na 165 milionů, o rok dříve na 147 milionů korun. Ušetřené peníze pomohly při opravách silnic, posypový materiál zbyl na nadcházející zimu.

Na léto tolik nezbude

Dispečer zimní údržby Jiří Slapnička k tom řekl: „Odhadovaná čísla jsou 10,5 tisíce tun soli a 9000 tun inertního materiálu. V porovnání s loňským lednem to je o 4000 tun soli a 2,7 tisíce tun inertu více."

Ačkoliv jsou čísla tak vysoká, ředitel správy Pavel Panuška věří, že ve výhledu na letošní rok nezpůsobí problémy. „Samozřejmě na opravy silnic nezbude tolik peněz jako v minulých letech, ale nebude to nic vážného. My náklady na zimní údržbu každoročně plánujeme na 180 až 190 milionů korun a předpokládám, že se do nich vejdeme i tentokrát. Bude záležet na únorovém počasí," míní ředitel.