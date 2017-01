Zemřel bývalý policista z kauzy Kajínek. Zřejmě spáchal sebevraždu

Plzeň – Jan F. přijel v roce 1993 jako první policista do serpentin v Plzni na Borech k dvojité vraždě.

Plzeňští kriminalisté řeší případ muže, který se měl 7. ledna střelit vlastní zbraní do hlavy. 52letý muž, který zemřel po převozu do nemocnice, byl bývalým policistou, který figuroval v kauze Kajínek.

Jan F. měl být vůbec prvním, kdo v roce 1993 přijel do serpentin v Plzni na Borech k případu Kajínek.

„Zabýváme se několika verzemi, nejpravděpodobnější je sebevražda," řekla Deníku policejní mluvčí Hana Štefflová. V případu byla nařízena soudní pitva a zatím nebylo prokázáno žádné cizí zavinění.

Tomu, že by se měl Jan. F. sám zastřelit, a to dokonce v přítomnosti své 17měsíční dcery, ale nevěří jeho bývalá manželka.

„Jsem o tom skálopevně přesvědčená, že by to nikdy před svým malým dítětem neudělal," řekla televizi Prima paní Jarmila, bývalá žena expolicisty.

Podle paní Jarmily vlastnil její bývalý manžel pistoli malé ráže a jako odborník by ji k sebevraždě nepoužil. „Všem kamarádům sděloval, že to je to zbraň malá, obranná, se kterou se nelze zabít, že má malou ráži. On o smrti mluvil, i o možnosti sebevražd, protože to byla součást jeho práce," řekla televizi Prima žena.