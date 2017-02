Zeman vytkl Třemošné, že nemá náměstí. Už zjara s ním začnou

Třemošná – Přibude zeleň, vodní kaskáda i lavičky, socha se přemístí.

Vizualizace budoucího náměstí v TřemošnéFoto: MÚ Třemošná

„Jste jediné město, které jsem navštívil, které nemá náměstí," říkal před týdnem s úsměvem prezident Miloš Zeman při návštěvě Třemošné. Vzápětí dodal, že ho starosta informoval, že náměstí bude.

Třemošné ho obstará revitalizace plochy mezi městským úřadem a hlavní Plzeňskou ulicí, kterou připravuje od loňského roku.

Práce mají podle starosty Jaromíra Zeithamla začít zjara. „Před několika dny se nám podařilo získat stavební povolení, následovat bude výběr firmy, která revitalizaci provede. Až zmizí sníh a rozmrzne půda, chtěli bychom začít s prvními terénními úpravami," konstatoval starosta.

Obyvatelé Třemošné tak už mohou vyhlížet dlážděné prostranství obklopení parkovou zelení, s lavičkami, nově vysázenými stromy i vodním prvkem uprostřed. Do nízké vodní nádrže bude voda stékat po kaskádovitých stupních, zpátky ji vytlačí čerpadlo. Z prostranství před radnicí naopak zmizí socha, která se tam v osmdesátých letech objevila u příležitosti dostavby druhé části sídliště. „Ale likvidovat ji samozřejmě nebudeme, přemístíme ji jinam," dodal starosta s tím, že město chce do budoucna upravovat další plochy: „Umožnilo to zprovoznění obchvatu."

Podobným způsobem jako v Třemošné vzniklo v roce 2013 náměstí u hlavní silnice v Kaznějově, dalším severoplzeňském městě, kterému chybělo. Sousedním Plasům zase v roce 2011 pomohla centrum vytvořit okružní křižovatka.