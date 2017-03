Ze Stoda do Nýřan dojedete jen autobusem

Plzeňsko – Na železniční trati z Plzně do Domažlic je třeba od pondělí do pátku čekat komplikace. Každý den v 8.45 hodin totiž začne a ve 14:30 skončí výluka, která přeruší dopravu mezi Stodem a Nýřany. Vlaky nahradí autobusová doprava.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

"Za Vlaky Ex 353 a 354 pojede náhradní autobusová dopravou po dvou trasách: z Rokycan, kde bude přestup z vlaku ze směru Praha pojede přímo do Domažlic a následně do stanice Furth im Wald, kde bude přestup na vlak. Plzeň – Domažlice – Furth im Wald, autobus ze stanice Plzeň odjíždí dříve a není možný přestup z vlaku ze směru Praha a opačně ve směru Praha. Za osobní vlaky pojede náhradní autobusová doprava ve dvou linkách, a to Plzeň, hl. n. – Stod (neobsluhuje Vejprnice, Tlučnou a Nýřany) a Nýřany – Stod," uvedla mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Výlukové jízdní řády jsou k vidění na webu Českých drah www.cd.cz.

Na Plzeňsku to ale není jediná pondělní výluka. Práce na trati od 8 do 18 hodin zastavily také vlaky mezi Pňovany a Mariánskými Lázněmi.