Zboží z letáků hledali inspektoři v obchodech marně

Plzeň - Obchodní řetězce se v poslední době doslova předhánějí v tom, jak přilákat zákazníky. Slibují poloviční i nižší ceny, ovšem realita je mnohdy jiná.

Ilustrační fotografieFoto: DENÍK/Jan Karásek

Zboží z letáků v obchodech buď vůbec není nebo je prodáváno za jinou cenu, než leták slibuje. Překvapivé výsledky zveřejnila České obchodní inspekce (ČOI), která provedla v Plzeňském a Karlovarském kraji speciální kontrolní akci.

Inspektoři zkontrolovali v regionu celkem 55 provozoven šesti různých obchodních řetězců. A výsledky nejsou vůbec příznivé. „Z 55 provedených kontrol bylo vše bez problémů jen ve čtyřech případech. V 37 případech zboží stálo víc, než bylo uvedeno v letáku. Ve 20 případech inspektoři v prodejnách hledali zboží z letáků marně,“ říká Jan Řezáč, ředitel ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj. V některých provozovnách byly zjištěny oba dva nedostatky zároveň.

Klamavého jednání ze strany obchodních řetězců si už několikrát všimla i Plzeňanka Jana Petrová. „Zrovna nedávno jsem v obchodě kupovala šlehačku, která byla zlevněná asi o dvě koruny, ale na pokladně mi naúčtovali plnou cenu. Většinou to nekontroluji, ale tentokrát jsem šla jen pro pár věcí, tak jsem si toho všimla,“ svěřuje se. „U pokladny jsem to nijak neřešila. Za mnou byla fronta a já jsem nechtěla zdržovat. Nevím, jestli to bylo schválně nebo ne, ale naštvalo mě to,“ doplňuje. Mnohdy se však jedná i o desítky a stovky Kč.

Argumenty prodejců, proč zboží z letáků vůbec nemají, byly podle mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha různé. „Vymlouvali se na špatnou logistiku, další na lidskou chybu. A v okamžiku, kdy se o zboží inspekce zajímala, tak jej mnohdy vytáhli ze skladu,“ říká.

Jmenovat řetězce Česká obchodní inspekce může až po nabytí právní moci rozhodnutí. Konkrétní případy totiž budou teprve řešeny ve správním řízení, jehož součástí bude i rozhodování o výši pokuty. Maximální sankce za klamavou obchodní praktiku může být až pět milionů Kč.

Opakované kontroly

Za minulý rok nabyly zatím právní moci pokuty v západočeském regionu za obdobné prohřešky pro společnosti Tesco a Penny Market a Albert. Prvním dvěma zmíněným byly uděleny sankce přesahující částku dva miliony Kč, Albertu byly uděleny pokuty v celkové výši 750 tisíc Kč. „Vzhledem k velkému počtu prodávaných výrobků (desítky tisíc), je nelehké udržet 100 % bezvadný stav. Každý jednotlivý případ řešíme a vnímáme jako podnět ke zlepšení služeb pro zákazníky,“ uvádí manažer externí komunikace obchodního řetězce Tesco Václav Koukolíček.

Kontroly u obchodních řetězců provádí místní inspektorát opakovaně. Podle Fröhlicha je jedním z hlavních důvodů i velký počet podnětů od spotřebitelů, kteří si stěžují právě na špatné účtování a také na chybějící zboží z letáků v prodejnách.