Zavilý islamista? To ne, míní expert Andor Šándor

Plzeň – Jaký by byl adekvátní trest pro Jana Silovského (22) ze Spáleného Poříčí, prvního Čecha, který se přiznal k tomu, že se chtěl přidat k teroristické organizaci Islámský stát?

Andor ŠándorFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

To je nyní na Krajském soudu v Plzni, který by měl v ojedinělém případu vynést verdikt už příští týden v pátek.

Vyhlídky mladého muže nejsou radostné. Čelí obžalobě z přípravy teroristického útoku, za což mu hrozí 12 až 20 let vězení. V úvahu přichází posoudit jeho jednání i jako trestný čin teror se sazbou 15 až 20 let.

Soud může podle zákona přistoupit k mimořádnému snížení trestní sazby, v obou případech zároveň přichází v úvahu uložit trest výjimečný, jakým je i doživotí. Druhá varianta však připadá nesmyslná bývalému šéfovi vojenské rozvědky Andoru Šándorovi, který se exkluzivně vyjádřil pro Deník.

„To se mi opravdu nezdá. Když se podíváme na řadu případů navrátivších se z Islámského státu do zemí západní Evropy, tak jsem si nevšiml, že by tam někdo dostal víc než pět sedm let vězení. A to tam ti lidé aktivně působili. A my tady teď máme případ člověka, který asi byl „jen" sympatizantem, a že bychom mu rovnou dali doživotí? To mi přijde jako hodně excesivní posuzování toho, co neprovedl," vysvětlil Šándor. Exemplární potrestání, po kterém volají mnozí diskutující na internetu, nepovažuje za moudré. „Naštěstí už tu nemáme bolševika, kdy se říkalo, že když se kácí les, létají třísky. Je třeba podotknout, že trest má mít nejen odstrašující, ale i výchovný charakter," uvedl bezpečnostní expert, který v úterý 21. února bude shodou okolností právě na téma bezpečnosti přednášet v plzeňském hotelu Primavera.

Důležitým faktem je podle něj to, že Silovský jednal při snížené příčetnosti, jak řekli znalci. Na tom, že se v Česku našel sympatizant Islámského státu, nevidí nic zvláštního. Podle něj jich může být více. Případ Silovského v něm však zanechává smíšené pocity. „To, co udělal, na mě nepůsobí jako akt člověka, který je skutečně zavilý islamista a ví, co chce. A že tam šel bojovat, aby jej někdo zabil? To mi přijde jako vyjádření někoho, kdo je spíše pomaten," říká Šándor.

Silovského zadrželi loni v únoru v Turecku, odkud měl namířeno do Sýrie. Podle znalců, kteří u soudu vypovídali, byl frustrovaný a hledal smysl života.