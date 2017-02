Zabil se? Příčinu smrti určí pitva

Čeminy, Ústí nad Labem – Úmrtí Otakara S., partnera maminky pohřešované školačky z Ústí, kterého našli v pondělí mrtvého v bytě v Čeminech na Plzeňsku, provází řada nejasností.

Otakar S. bydlel od prosince v podkroví bytového domu v Čeminech. Místní lidé se s ním neznaliFoto: DENÍK/Lukáš Matoušek

Kriminalisté nechtějí potvrdit ani zda se jednalo o sebevraždu. Tělo Otakara v současnosti ohledává soudní patolog. Výsledky pitvy prozatím policie nekomentovala.

O Otakarově smrti se ale mezitím začalo mluvit na sociálních sítích. Jedna z jeho známých na facebooku tvrdí, že si chtěl vzít život už před čtrnácti dny, tedy v době, kdy byl yvslýchán policií. „Pokusil se o to, zavřeli ho na psychiatrii, propustili a on to dokonal," napsala po pondělním nálezu mrtvého těla Otakarova známá.

Policie ale k případu neuvádí žádné podrobnější informace, vyloučené tak prozatím není ani cizí zavinění.

Nevídali jsme ho, říkají sousedé

Otakar S., bývalý přítel matky hledané Míši Muzikářové z Ústí, se přistěhoval do Čemin na Plzeňsku, kde v pondělí pravděpodobně spáchal sebevraždu, loni v prosinci.

„Bydlel v podnájmu, nebyl zde přihlášený trvalým bydlištěm, takže ani nevíme, jak dlouho tady přesně bydlel," řekla starostka obce Hana Mourková. Podle ní v obci ani nebylo kde muže poznat. „Nemáme hospodu a už ani obchod," vysvětlila.

Muž bydlel v podkroví bytového domu. Nastěhoval se podle místních v prosinci.

Vídali ho výjimečně

O Otakarovi S. nevěděli mnoho ani sousedé ze stejného domu. „Téměř jsem ho nevídala. Bydlel tu od prosince. Z jeho bytu nebyl slyšet žádný hluk nebo hádky," popsala žena, která bydlí v sousedícím bytu.

Muž ze sousedství si v prosinci všiml, jak Otakar S. nasedá do vozu s neznámou ženou. „V tu dobu jsem tomu nevěnoval pozornost. Nevím, zda šlo o dívku nebo třeba o přítelkyni," řekl.

Otakara několikrát kvůli zmizení Míši vyslýchali kriminalisté. „Před dvěma týdny si tu pro něj byla policie, odvezli ho a zase přivezli," prozradila další z nájemnic. Ani ona muže neznala. „Přistěhoval se sem do domu, ale ani se nepředstavil. Nevěděli jsme, kdo tady s námi bydlí," uvedla další ze sousedek.

Diskuze na Facebooku

Na sociálních sítích se zatím rozjela ostrá diskuse. Někteří spojují mužovu smrt s případem pohřešované Michaely Patricie Muzikářové, která před téměř třemi týdny záhadně zmizela v Ústí nad Labem. Měl totiž vztah s její matkou.

Spekuluje se také přímo v místě Míšina bydliště v ulici Na Vlnovce v Ústí. Podle souseda s Otakarem neměla pohřešovaná dobrý vztah. „Co jsem tak zaslechl a viděl, malá ho moc nemusela. Kdo ví, třeba ji odvezl, aby se pomstil," sdělil soused.

Poslední informace o pohybu zmizelé dívky mají kriminalisté z 10. ledna, kdy dorazila do školy.