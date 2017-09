Z velké lásky nezbylo nic. Muž o vše přišel a spí v autě

Plzeň, Bor – Případem se zabývají kriminalisté z Tachova.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Michal Bílek

Příští sobotu měla být svatba, 63letý Plzeňan Petr P. si měl brát o 19 let mladší ženu z Boru u Tachova. Byli spolu tři roky, bydleli v jednom bytě, ovšem na přelomu července a srpna vše zkazila SMS z Egypta. Žena tam odletěla na dovolenou a příteli napsala zprávu ve smyslu: Sbal se a odejdi. Je konec.

Pan Petr je přesvědčený, že se stal obětí podvodu. Dokud spolu žili, nechal totiž na ženu přepsat veškerý svůj majetek. „Jsem po čtyřech bypassech a mrtvici, nikdo neví, co se mnou bude zítra. Do té ženy jsem se strašně zamiloval a vše jsem na ní přepsal. Chatu, auto, také výplata mi chodila na její účet,“ říká povoláním provozní technik.

K tomu, aby majetek na ženu převedl, se prý nechal přesvědčit milými slovy. Kroutí hlavou, když na to vzpomíná. „Říkala, ať nemám strach, že se o mě postará, kdyby se něco stalo. Věřil jsem jí,“ pokračuje. Leccos teď s odstupem času vidí jinak. „Třeba svatbu jsme mohli mít už v červnu, ale ona že ne, že ještě počkáme. Hned mi to nedošlo, ale tou dobou ještě nebylo všechno přepsané,“ tvrdí.

Když muž dostal SMS, z bytu neodešel. Jeho přítelkyně se první srpnový týden vrátila zpět a oba v bytě žili s tím, že on bude muset odejít. „Byli jsme na policii, kde přislíbila, že můžu v bytě zůstat do konce srpna, déle ne. Teď už skoro týden žiju v autě. Chodím do práce, kde mě hodně podporují kolegové, bez kterých bych to asi nezvládl,“ pokračuje muž s tím, že zářijová výplata už má přijít na jeho účet a on tak nebude úplně bez prostředků.

Tachovští policisté se jeho případem dále zabývají. „Oznámení přijali kolegové z obvodního oddělení Bor a vše předali kriminalistům z Tachova. Ti vše prověřují jako možné spáchání trestného činu podvodu,“ konstatovala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Pan Petr se teď obrátí na plzeňskou poradnu Probační a mediační služby. Poskytuje anonymní a bezplatné služby obětem trestných činů a setkává se i s případy, jakým je ten jeho. „Když přijde klient v takové situaci, spojíme se s naším právníkem, zjišťujeme klientovu situaci a co by se dalo dělat. Pak už spolu s klientem můžeme začít něco řešit přes úřady a případně také s jeho družkou, pokud je ochotná se sejít,“ vysvětluje poradkyně Jana Jirásková. Dodává, že je vždy lepší, když se lidé umí domluvit – soudní spor bývá až poslední řešení.

Kam pro raduPsychologickou pomoc, doprovod k soudu, vyjasnění právnických záležitostí poskytuje obětem trestných činů Poradna Probační a mediační služby. Sídlí v budově soudu na adrese Edvarda Beneše 1. Radí anonymně a bezplatně.