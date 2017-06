Výše platu určuje prestiž povolání. Zvýšení mezd by pomohlo, míní učitelka

Plzeň – Zatímco v minulosti patřila kantořina k váženému povolání, teď je společností vnímána jako řadové, až podružné povolání.

Takový názor zastává mladá učitelka Kateřina Hamplová, která působí na plzeňské 28. ZŠ. Zlepšit pohled na pedagogickou profesi by podle ní mohl kariérní řád a zvýšení mezd.

„Společnost je totiž nastavena dost konzumním způsobem. Někteří pak neberou učitele už jako autoritu, ale zaměstnance, který jim má posloužit. Prestiž povolání je v dnešní době určena výší platu," zdůraznila třicetiletá žena z Plzně. Doplnila, že od svých žáků často slýchá, že vzdělávat druhé by rozhodně nechtěli, protože práce je špatně ohodnocená.

12%

Pouze 12 % panelistů Deníku z Plzeňského kraje si myslí, že zvýšení platů pomůže zvýšit prestiž učitelů, většina je přesvědčena o opaku. Odpovídalo 50 lidí.

Adekvátní počáteční mzda je podle Kateřiny důležitá. „Lepší nástupní plat může být pro nováčky motivací. Mají tak jistotu, že si při tomto náročném povolání zajistí životní náklady," uvedla. Finance podle ní nemohou a neměly by být jediným hnacím motorem. „Nikdo se nestane učitelem, aby zbohatl. Dobrý pedagog se věnuje své práci nad rámec svých povinností, obětuje mu spoustu svého času," domnívá se.

Jako pozitivní hodnotí Kateřina, jež vyučuje český jazyk a výtvarnou výchovu, také kariérní řád. „Já mám zrovna velké štěstí. Pokud si prohlubujeme vzdělání nebo se věnujeme aktivitám nad rámec našich povinností, jsme za to finančně ohodnoceni," uzavřela.

Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil

OTÁZKA: Stačí dosavadní zvýšení platů učitelů a navržený kariérní řád ke zvýšení prestiže učitelské profese?

Roman Černík, 53 let, ředitel Johan centra, umělecký šéf Moving Station v Plzni

Ne – je to stále málo, v normální Evropě je učitelský plat ve většině kolem 130 % průměrného platu. Ale oceňuji klidnou a promyšlenou práci ministryně Valachové, vnímám ji jako jednu z těch nejlepších ve všech ministrů a ministryň, co zatím na MŠMT byli.

Lenka Klasnová, 39 let, loňská vítězka projektu Žena regionu a ředitelka Nadačního fondu Šance onkoláčkům

Ne, myslím, že učitelé jsou stále nedoceněni. V tomto směru je opravdu co dohánět.

Martin Fojtíček, 46 let, ředitel Ledovce, spolku, který pomáhá lidem s duševním onemocněním

Ne. Vážím si učitelů víc, než to těmito opatřeními vyjadřuje vláda. Vzdělanost pomáhá prosperitě, ale i pocitu osobního štěstí.

Jiří Boudník, 47 let, plzeňský architekt a spisovatel

Ne. Učitelé vzdělávají naše děti a tvoří naši budoucnost. Silná investice do vzdělávání je rozumná a pro českou společnost mnohonásobně návratná.

Jiří Liška, 73 let, plzeňský neonatolog

Pomůže jen minimálně. Je nutné provést několik věcí: zvýšit podíl pedagogů – mužů, zvýšit prestiž učitelů jako celku, zpřísnit vedení výuky včetně vysokých škol. Stejně tak odstranit útoky žáků na učitele, ať již slovního charakteru nebo skandálně fyzických výhrůžek, a to vše za podpory rodičů žáka /studenta! Používání mobilů během přednášek včetně neustálého posílání SMS zpráv a další věci rozvrací celý systém.

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra

Ne, ale je to krok správným směrem. Bez navýšení rozpočtu regionálního školství (platy za zvyšování kompetencí učitelů, vybavení, exkurze) kvalitu vzdělávání nezvýšíme. Vzdělávání (školní i mimoškolní) by měla být priorita každé vlády a hodnotit bychom jí měli také podle toho, o kolik se zvýšil za dobu jejího vládnutí objem finančních prostředků v segmentu školství (veřejných i soukromých).

Přemysl 'Švejk' Kubišta, 61 let, herec, zpěvák, moderátor

Ne. Peněz na vzdělání není nikdy dost. To se vždy vymstí v další generaci.

David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sp. centra mládeže

Ne. Nedovedu si představit žádnou profesi, ve které by zvýšení platů okamžitě přineslo prestiž. Chce to čas, razantní změny ve výukovém systému a včasnější specializaci oborů.

Jan Košťál, 50 let, plzeňský grafik

Jenom navýšením platů se prestiž zvýšit nedá, nazval bych to motivací a ta opravdu většině učitelů začíná chybět. A není divu.