Vymáhání dluhů na plzeňské záchytce? Její provozovatel způsob tají

Plzeňský kraj - Od ledna se měl zlepšit postup vymáhání dluhů u klientů, kteří nezaplatili za pobyt na plzeňské protialkoholní záchytné stanici.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Lidé by už neměli podepisovat směnky a rozhodčí doložky. Alespoň taková byla ústní dohoda mezi krajem a provozovatelem zařízení. Kraj ovšem neprovedl žádnou kontrolu, zda k nějaké změně skutečně došlo.

Praxi plzeňské záchytky v minulosti označila ombudsmanka Anna Šabatová za nepřiměřený nástroj. Pozastavila se rovněž nad výší platby, která činí 4500 Kč, což je nejvíce v České republice.

Negativně se vyjadřovali především zástupci plzeňské pobočky Člověk v tísni. Upozornili na to, že dluh podpisem směnky a rozhodčí doložky několikanásobně naroste. Poukázali též na skutečnost, že vymáhání nesplaceného závazku mělo na starosti Plzeňské inkasní družstvo, v němž donedávna figuroval Pavel Cink. Ten je ale zároveň majitelem Městské polikliniky Plzeň, jež záchytku provozuje.

Jak tedy vymáhání dluhů v současnosti funguje? Vedoucí odboru zdravotnictví Jan Karásek koncem loňského roku o záležitosti s Cinkem jednal a ústně se domluvili na zrušení směnek a rozhodčích doložek. Karásek tehdy slíbil, že její dodržování bude kontrolovat. Nic takového se ovšem nestalo. „Nemáme informace, že by tam docházelo k nějakému nezákonnému jednání,“ konstatoval šéf odboru, jenž disponuje pouze informací od provozovatele záchytky, že zmiňované postupy byly napraveny.

Karásek i radní pro zdravotnictví Milena Stárková se shodují, že kraj nemá jiné nástroje, jak změnu zjistit. „Teď máme pouze jediný nástroj vypovědět smlouvu. Další možností by bylo neuzavřít smlouvu na veřejnou zakázku s daným provozovatelem. Pokud bychom to ale udělali, nebyla by v kraji zajištěna záchytka,“ sdělila Stárková. Loni totiž kraj musel opět vypsat výběrové řízení na provozovatele záchytky. A přihlásil se do něj pouze majitel Městské polikliniky Plzeň.

Nastal tedy v záležitosti vůbec nějaký posun? „Oproti dřívějšímu režimu je dluh vymáhán přímo provozovatelem záchytné stanice, nedochází již k vymáhání prostřednictvím inkasní agentury,“ sdělil Pavel Cink. Konkrétní popis režimu ovšem uvést nechtěl, aby nedával hříšníkům návod, jak se závazku vyhýbat. Jestliže vidí u klienta snahu částku uhradit, vyjde mu vstříc a nabídne například splátkový kalendář. Pokud se ale klient povinnosti záměrně vyhýbá, přistoupí k vymáhání. „Nicméně dluhy jsou vymáhány zcela v souladu se zákonem,“ zdůraznil Cink. Nutno podotknout, že obdobně se v minulosti vyjadřoval o kritizovaných směnkách a rozhodčích doložkách.