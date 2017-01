Výluka na hlavním nádraží ovlivní vlaky na Beroun a Most

Plzeňsko – Na plzeňském hlavním nádraží začala dnes v 8:15 platit výluka zabezpečovacího zařízení. Co to znamená, poznají především cestující na tratích Plzeň – Most a Plzeň – Beroun.

Na první jmenované trati bude až do 17. ledna namísto osobních vlaků jezdit v úseku Plzeň, hl. n. – Třemošná u Plzně náhradní autobusová doprava. „Za rychlíky bude náhradní autobusová doprava v úseku Plzeň, hl. n. – Kaznějov. Náhradní autobusová doprava jede podle výlukového jízdního řádu, který je odlišný od platného jízdního řádu," upozornila mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová. Na trati mezi Plzní a Berounem bude situace obdobná. „Za většinu osobních vlaků pojede náhradní autobusová doprava, v úseku Plzeň, hl. n. – Chrást u Plzně podle výlukového jízdního řádu. K vybraným vlakům pojede přímá linka náhradní dopravy Plzeň, hl. n. – Rokycany a spoje Rx, Ex, EC a SC pojedou bez omezení, ale mohou být vlivem výluky opožděny o cca 10 minut," dodala mluvčí. Vše o výluce se cestující dozvědí v dotčených stanicích a zastávkách, na webu www.cd.cz/omezeniprovozu nebo na infolince s číslem 221 111 122.

Autor: Pavel Korelus